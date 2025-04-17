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Yapay zeka açıkladı: Şampiyonlar Ligi’ni kim kazanacak?

Yapay zeka açıkladı: Şampiyonlar Ligi’ni kim kazanacak?

14:0917/04/2025, Thursday
G: 17/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu. Inter, Barcelona, Real Madrid ve Arsenal yarı finale çıkan takımlar oldu. Yapay zeka ‘Devler Ligi’nde şampiyon olacak takımı tahmin etti. İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Real Madrid'i eleyen Arsenal, Borussia Dortmund'u saf dışı bırakan Barcelona, Aston Villa'yı geçen PSG ve Bayern Münih'i organizasyonun dışına iten Inter son 4 biletini alan takımlar oldu.


Öte yandan dün gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti.


Yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüsleyecek favori takım Barcelona.


Barcelona'nın şampiyonluk ihtimalinin yüzde 27.1 olduğu tahmin edildi.


Şampiyonlar Ligi'nin ikinci favorisinin ise yüzde 25.3 ile Arsenal olduğu öngörüldü.

Şampiyonluğun üçüncü favorisi olarak yüzde 24.8'lik ihtimalle PSG tahmin edildi.


Inter'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma ihtimali ise yüzde 22.9 olarak belirlendi.


Öte yandan iddaa risk yönetimi de Barcelona'yı 2.85 oranla şampiyonluğun favorisi olarak gördü. PSG'ye 3.15, Arsenal'e 3.25, Inter'e ise 5.2 oran verildi.

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