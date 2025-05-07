Yarı final efsaneleri: Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde en çok gol atan 10 futbolcu

Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaklaşırken, gözler turnuva tarihinin en zorlu aşamalarından biri olan yarı final performanslarına çevrildi. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yarı finaller, sadece finale bir adım kala takımların değil, yıldız oyuncuların da sahneye çıktığı anlar olarak dikkat çekiyor. Bu kritik eşleşmelerde en çok gol atan futbolcular listesi ise tarihe adlarını altın harflerle yazdıran yıldızlarla dolu. İşte Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde en çok gol atan 10 isim.

1 /11 Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçları, yıldızların sahneye çıktığı, tarihe geçen performanslara tanıklık edilen karşılaşmalardır. Bu kritik aşamada en çok gol atan oyuncular, sadece takımlarını finale taşıyan isimler değil, aynı zamanda futbol tarihine damga vuran figürlerdir. İşte Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde en çok gol atan 10 futbolcu:

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RONALDO ZİRVEDE 1. Cristiano Ronaldo – 13 gol Portekizli süperstar, Manchester United ve özellikle Real Madrid formasıyla çıktığı toplam 21 yarı final maçında 13 kez fileleri havalandırarak bu listenin zirvesinde yer alıyor. Ronaldo’nun bu aşamada sergilediği performanslar, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde kurduğu dominasyonun temel taşlarından biri oldu.



3 /11 2. Karim Benzema – 8 gol Real Madrid’in bir diğer efsane ismi Benzema, 18 yarı final maçında 8 gol atarak ikinci sırada. Fransız yıldız, özellikle son dönemlerde takımının kritik anlarında attığı gollerle öne çıktı.

4 /11 3. Robert Lewandowski – 7 gol Polonyalı golcü, Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla yarı finallerde etkili oldu. 2013 yılında Dortmund formasıyla Real Madrid’e karşı tek maçta attığı 4 gol hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

5 /11 4. Lionel Messi – 6 gol Barcelona tarihinin en büyük oyuncusu olarak kabul edilen Messi, 15 yarı final maçında 6 gol atarak listenin dördüncü sırasına yerleşti. Katalan ekibiyle birçok unutulmaz yarı final anına imza attı.

6 /11 5. Jari Litmanen – 5 gol Ajax’ın 1990’lı yıllarda Avrupa’da fırtına gibi estiği dönemde parlayan Fin futbolcu, yarı finallerde attığı 5 golle bu elit listede yer almayı başardı.

7 /11 6. Alessandro Del Piero – 5 gol İtalyan futbolunun efsane ismi Del Piero, Juventus formasıyla yarı final aşamasında attığı 5 golle listenin beşinci sırasını Litmanen’le paylaşıyor.

Yarı final aşamasında atılan goller, takımlar kadar oyuncuların da mirasını şekillendiriyor. Bu nedenle bu istatistikler sadece sayılardan ibaret değil; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihine geçen unutulmaz anların da bir özeti.

8 /11 7. Sadio Mané – 4 gol Liverpool’un son dönemdeki Avrupa başarılarının mimarlarından biri olan Senegalli yıldız, yarı final maçlarında 4 gol atarak takımını finallere taşıyan isimlerden oldu.

9 /11 8. Thomas Müller – 4 gol Bayern Münih’in uzun yıllar değişmez ismi olan Müller, yarı finalde attığı 4 golle Almanya temsilcisinin Avrupa’daki gücünü pekiştirdi.

10 /11 9. Andriy Shevchenko – 4 gol Ukraynalı golcü, Dynamo Kiev ve AC Milan formalarıyla çıktığı yarı final maçlarında toplam 4 gol attı. Shevchenko’nun bu performansı, özellikle Milan’daki başarılı Avrupa serüveninin temel taşlarındandı.