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Yasin Özcan Premier Lig'e transfer oldu: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Yasin Özcan Premier Lig'e transfer oldu: Sözleşme detayları ortaya çıktı

17:1913/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kasımpaşa forması genç futbolcu Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. 19 yaşındaki savunma oyuncusu için ödenen bonservis bedeli ve sözleşme detayları ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

19 yaşındaki savunma oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için yarın İngiltere'ye gidecek.

Aston Villa'nın Yasin Özcan için ödeyeceği bonservis ücreti de belli oldu.

YASİN ÖZCAN, ASTON VİLLA'YA KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU?

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, 7 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın sonraki satıştan %20 payı Kasımpaşa Kulübü'ne ait olacak.



Yasin Özcan, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymeye devam edecek.

Başarılı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyerken 1 asist yaptı.

#Kasımpaşa
#Yasin Özcan
#Transfer
#Aston Villa

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