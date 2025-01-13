Yasin Özcan Premier Lig'e transfer oldu: Sözleşme detayları ortaya çıktı

YASİN ÖZCAN, ASTON VİLLA'YA KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU?

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, 7 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın sonraki satıştan %20 payı Kasımpaşa Kulübü'ne ait olacak.







