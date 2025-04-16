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Yeni sezona Ozan Kabak bombası: Süper Lig'e geri dönüyor

Yeni sezona Ozan Kabak bombası: Süper Lig'e geri dönüyor

17:1916/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray altyapısından yetişen ve Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığı sebebiyle bu sezon sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki milli stoperin Türkiye'ye transferi konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ın adı transferde anılıyor.

Geçtiğimiz sezon milli takımda yaşadığı çapraz bağ sakatlığından dolayı sahalardan uzun süre uzak kalan 25 yaşındaki stoper oyuncusu ilerleyen haftalarda saha çalışmalarına başlayacak.

Alman basınında yer alan haberlerde Ozan Kabak'ın Hoffenheim'ın kadro planlamasında yer almadığı ve gelecek sezon Süper Lig'e geri döneceği aktarıldı.

Bild gazetesinin aktardığı bilgiye göre, Ozan Kabak için Galatasaray'ın devreye gireceği görüşmelerin sezon sonunda başlayacağı bildirildi.


Sarı-kırmızılılar stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakcı, Cuesta ve Davinson üçlüsüyle devam etmeyi düşünmüyor. Galatasaray, altyapısından yetişen milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Davinson'un yüksek ihtimalli ayrılığı üzerine o bölgeye takviye istediğini yönetime iletti. 

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Ozan Kabak, 2018/19 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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