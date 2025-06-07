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Yıldız futbolcudan şok itiraf: ‘100 milyon euroyu reddettim’

Yıldız futbolcudan şok itiraf: ‘100 milyon euroyu reddettim’

11:257/06/2025, Saturday
G: 7/06/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcudan çok çarpıcı transfer iddiası geldi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in kendisine yaptığı astronomik teklifin detaylarını paylaştı.

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Al Hilal'in kendisine yaptığı teklifle ilgili konuştu.

Portekizli futbolcu, Al Hilal'in teklifiyle ilgili, "Bir fırsat vardı. Başkan beni aradı ve oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu. Amorim ile konuştum ve gitmemi istemedi. Manchester United da beni satmak istemedi, paraya ihtiyaçları yok. Gitmek isteseydim, buna izin verirlerdi." dedi.

100 MİLYON EURO'YA RET



Al Hilal, 30 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 25 milyon euro maaş teklifinde bulunmuştu.


Bruno Fernandes ise Suudi Arabistan ekibinin bu teklifini kabul etmedi.


Geride kalan sezonu 57 maçta 19 gol, 19 asistle tamamlayan Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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