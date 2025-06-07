Yıldız futbolcudan şok itiraf: ‘100 milyon euroyu reddettim’

Portekizli futbolcu, Al Hilal'in teklifiyle ilgili, "Bir fırsat vardı. Başkan beni aradı ve oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu. Amorim ile konuştum ve gitmemi istemedi. Manchester United da beni satmak istemedi, paraya ihtiyaçları yok. Gitmek isteseydim, buna izin verirlerdi." dedi.