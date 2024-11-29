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Yılın 11'i adayları belli oldu: İşte listeye giren tek Türk

Yılın 11'i adayları belli oldu: İşte listeye giren tek Türk

14:2629/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
AA
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2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. Milli futbolcumuz, FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında yer aldı.

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.

Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

En iyi futbolcu adayları



En iyi kaleci adayları



En iyi orta saha adayları

En iyi golcü adayları

Puskas Ödülü adayları

En iyi teknik direktör adayları

#FIFA
#Hakan Çalhanoğlu
#Inter

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