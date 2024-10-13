Yunus Akgün'den şok çıkış! Yeni transferin maaşı...

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu olmuştu. Yıldız futbolcunun, şok bir çıkışta bulunduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, sözleşmesi 2026'ın yazında sona erecek olan Yunus Akgün'e yeni bir kontrat önerdi.
Aslan, yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus Akgün'e 40 milyon TL teklif etti.
Ancak Galatasaray'ın 40 milyon TL'lik teklifi kabul görmedi. Yunus Akgün'ün menajeri, sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon TL yıllık ücret talep etti.
Takvim'de yer alan habere göre Yunus Akgün ve menajerinin 65 milyon TL talep etmesinin sebebi ise yeni transfer Roland Sallai.
Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.
Yunus ve menajeri de bu yüzden 65 milyon TL yıllık maaş istiyor.