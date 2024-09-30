80 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye semalarında: Kastamonu'da görüntülendi

Kuyruklu yıldızların Güneş'in çevresinde dönen kaya parçaları olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Birkaç kilometrelik kaya parçalarıdır. Bu kaya parçaları, Güneş'e yaklaştıkları zaman içerisindeki toz ve gazı püskürterek kuyruk haline geliyor ve bizler bunu kuyruklu yıldızlar olarak adlandırıyoruz. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldız geçen yıl keşfedildi ve bu yıl Güneş'e yakın konuma geldi. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, periyodik olmayan bir kuyruklu yıldızdır. Bu nedenle 80 bin yıl gibi uzun bir yörüngeye sahip. Normalde Güneş sistemi dışından gelip, Güneş'in çevresinden dolaşıp tekrar Güneş'in çekim etkisiyle birlikte savrulup gitmesi olayıdır. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını görüntülerken yüksek çözünürlüklü kameralar ve kaliteli optiği olan teleskop kullandık. Bununla çıplak gözle fark edemediğimiz kuyruklu yıldızı, uzun pozlama teknikleriyle görünür hale getirdik. Kuyruklu yıldızı görüntülemek isteyenler bugünlerde iyi bir dürbünle çok silikte olsa fark edebilirler ama optik bir teleskop kullanmaları görüş için kendilerine büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kuyruklu yıldız birkaç gün sonra tamamen Güneş'e çok yakın olması sebebiyle görünmez olacak. Güneş'in çevresinden dolandıktan sonra Ekim ayının ortalarından itibaren tekrardan görünebilir düzeye gelecektir ama bu kez Dünya'dan ve Güneş'ten uzaklaşması sebebiyle biz daha küçük göreceğiz kuyruklu yıldızı. Bu nedenle uzun pozlama yapabilen ekipmanlarla görmek daha avantajlı olacak" diye konuştu.