ABD'li şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk mürettebatla uzay yolculuğu

ABD’li şarkıcı Katy Perry, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi aracılığıyla tamamı kadınlardan oluşan özel bir ekiple birlikte uzaya çıktı. Tarihi uçuş bugün Texas’tan başarıyla gerçekleştirildi. "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü. İşte detaylar.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alıyor.
Uçuş bugünTSİ ile 15.30'da Texas’tan gerçekleşti.
10 dakika sürdü
"New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.
Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu.
Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve Karman Hattı'nın biraz üstüne çıkan New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı.
Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.
Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı
Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.
Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsülden ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek.