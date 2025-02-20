ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone akıllı telefon serisinin son modeli olan 16E'yi tanıttı. Diğer modellere kıyasla uygun fiyatlı olarak üretilen iPhone 16E'nin tanıtılmasıyla özellikleri de merak edilir oldu. Peki iPhone 16E'nin özellikleri neler? Türkiye'de satış fiyatı ne kadar olacak?

1 /5 Apple'ın 'uygun fiyatlı modeli' iPhone 16E modeli 47 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla tanıtılır tanıtılmaz dikkatleri üzerine çekti.

2 /5 iPhone 16E, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunuldu.

3 /5 iPhone 16E, 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla yarın ön siparişe açılacak ve 28 Şubat’ta satışa sunulacak.

4 /5 6.1 inç Süper Retina XDR OLED ekranı bulunan iPhone 16E'nin diğer başlıca özellikleri ise şöyle: -48MP tek kamera - En son A18 Çip (iPhone 16'dan bir GPU çekirdeği daha az) -USB C -Eylem butonu -FaceID (Bu harika!)