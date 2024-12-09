Araç alım satımında önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi. Bu kapsamda trafik sigortasında uygulanan 15 günlük süre şartı kaldırıldı. Yeni düzenleme sayesinde, araç devir işlemleri sonrasında yaşanan sigorta karmaşası da giderilmiş olacak. Bu yenilik, hem alıcılar hem de satıcılar için süreci daha pratik hale getirecek.15 gün kuralının kaldırılmasıyla sektörde neler değişecek? Detaylar haberimizde...

1 /13 Araç alım satımlarında önemli bir düzenleme hayata geçti: Trafik sigortasında uygulanan 15 günlük süre kuralı kaldırıldı.



2 /13 Bu değişiklikle birlikte, satış süreçlerinde trafik sigortasından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi ve araç alım satım işlemlerini daha güvenli ve sorunsuz hale getirilmesi hedefleniyor.



3 /13 Önceki uygulamada, araç satışı gerçekleştikten sonra mevcut trafik sigortası 15 gün boyunca geçerliliğini sürdürüyordu. Satış işlemini yapan kişi, bu süre içinde sigorta şirketine bilgi vermek zorundaydı. Bildirim yapıldıktan sonra sigorta şirketi, poliçeyi en geç 15 gün içinde iptal ederken, aracın yeni sahibi kendi adına yeni bir trafik sigortası yaptırıyordu. Hatta sigorta iptal edilse dahi, poliçe 15 gün süreyle aktif kalmaya devam ediyordu.

4 /13 Yeni dönem nasıl işleyecek?

Artık trafik sigortasında 15 günlük süre artık uygulanmayacak. Araç alım satımında öncelikle trafik sigortası yapılması gerekiyor. Satıcıdan alınan araç bilgileriyle alıcı, kendi adına veya bir şirketse şirket adına trafik sigortası düzenlettirecek. Bu işlem tamamlanmadan noter satış işlemini gerçekleştiremeyecek.



5 /13 Trafik sigortası düzenlendikten sonra poliçe bilgileri sisteme kaydedilecek. Noter, alıcının T.C. kimlik numarası ya da şirket adına işlem yapılıyorsa vergi numarası üzerinden sistemden sigorta durumunu kontrol edecek.



6 /13 Sigorta poliçesi bulunmuyorsa işlem gerçekleştirilmeyecek.

7 /13 Alıcı ve satıcı için avantajlar neler?

Yeni düzenleme, alıcı ve satıcıya ek maliyet getirmiyor. Ayrıca alıcı, sigortayı yaptırıp satış gerçekleşmezse poliçeyi iptal ettirerek ödediği primin tamamını geri alabiliyor. Örneğin, 10 bin liralık bir poliçe düzenletilmişse ve araç alınmamışsa bu tutar kesintisiz iade ediliyor.



8 /13 Sistem aynı araç için birden fazla sigorta poliçesi düzenlenmesine izin veriyor. Ancak bu poliçeler farklı kişilere ait olduğundan herhangi bir sorun yaşanmıyor.



9 /13 Satıcı, satış sonrası kendi poliçesini iptal ettirip kalan süre için prim iadesi alabiliyor.

10 /13 Trafikte sigortasız araç sayısı azalacak

Bu değişiklikle, trafikte sigortasız araç sayısının önemli ölçüde azalması bekleniyor.



11 /13 Satıcı, aracın sigortasını iptal ettirdiğinde kullanılmayan süre kadar prim iadesi alırken, alıcı da alım sürecinde güvence altına alınmış oluyor.



12 /13 Bayiler için de geçerli

Yeni sistem, otomobil bayileri için de geçerli.

