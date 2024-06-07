Apple, tarihinin en büyük güncellemesini yayınlamak üzere son hazırlıklarını yaparken, iOS 18 özellikleri de ortaya çıktı. Artık elinizdeki iPhone yepyeni bir iPhone’a dönüşecek. İşte, çağ atlatacak özellikler.
Şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi yayınlanmak üzere.
Siri, büyük bir yapay zeka güncellemesi alacak ve adeta kişisel asistana dönüşecek.
Konuşma konusunda daha gerçekçi tepkiler göstererek, daha duygusal ifadelerle cevap verecek.
İşte, iPhone'a çağ atlatacak yeni özellikler...
Yapay zeka entegre edilecek: Siri'nin ChatGPT'den ilham alan daha akıllı bir sürümü ve daha fazla uygulama başına kontrol. Ancak bu özellik bir ihtimal iOS 19'a da kalabilir.
Fotoğraflar: Fotoğraflarınızda istemediğiniz nesneleri tek tıkla kaldırabileceksiniz.
Ekran: Ana ekranı Android cihazlarda olduğu gibi çoğaltarak kullanabileceksiniz.
Dinamik ada yenileniyor: Dinamik Ada'da dinlediğiniz müzikleri, sizi arayan kişileri ve detaylı şarj bilgilerini görebileceksiniz.
FaceID'yi Dinamik Ada'da kullanabileceksiniz
Uygulamalar: Sık kullandığınız uygulamaları sağa sola kaydırarak değiştirebileceksiniz.
Siri, Notlar'daki matematiksel ifadeleri grafiklere dökebilecek, dilbilgisi hatalarınızı düzeltebilecek.
AirPods modlarını ses açma kısmından değiştirebileceksiniz.
Kontrol merkezine gidip basılı tutarak değiştirmenize gerek kalmayacak.
Galerinizdeki birden fazla fotoğrafı tek fotoğrafta toplayabileceksiniz. Bu sayede fotoğraflar galeride yer kaplamayacak.
Resimleri seçtikten sonra altta çıkan katmanlı seçeneğe tıklamanız yeterli olacak.
Siri'nin en gelişmiş versiyonu geliyor:
Siri,
-Sesli notunuzu yazılı nota çevirebilecek,
-Size gelen uzun mesajları ve bildirimleri sesli olarak özetleyebilecek,
-Telefonunuzdaki bir dokümanı özetleyerek Not'lara yazabilecek,
-Bir web sitesinin özetini çıkarabilecek.
Siri duygusal cevaplar verecek: "Hıı hı, evet, hayır" gibi ifadelerin çok daha ötesinde tepkiler gösterecek.
Uygulamaların yerlerini istediğiniz şekilde konumlandırabileceksiniz.
Dinamik Ada'ya belge atıp örneğin mesajlar kısmından o dosyayı göndermek istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.
Dinamik Ada artık medya ve dosya taşıma görevi görüyor.