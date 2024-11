Liseli öğrencilerin büyük başarısı: Kendileri geliştirdi birçok tehlikeli görevde kullanılabilecek

"Duyanlar mutluluktan çığlık attı"

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda su altı robotunu kullanan 11. sınıf öğrencisi Zafer Dülger, birinci olduklarını öğrendiklerinde duydukları heyecanı, "Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz an çok heyecanlandık, mutlu olduk. Otobüste hepimiz bir arada olduğu bir andı. Duyanlar mutluluktan çığlık attı, havalara zıpladık diyebiliriz. Hepimiz çok mutlu olduk" sözleriyle ifade etti.Dülger, yarışma sırasında robotu kullanırken zaman zaman heyecanlandığını da ifade ederek, "Her ne kadar yapabilsek ve yapabileceğimizi bilsek de o an herkes için çok farklı oluyor. Yarışma sırasında herkes için zamanın durduğu bir an oluyor. Ben robot kullandığım için stres oldum ama alıştığım için yapabildim ve yarışmaya odaklanabildim" ifadelerini kullandı.