Japonya merkezli otomotiv devi, 28 yıl aradan sonra marka imajını güçlendirmek amacıyla logosunu yenileme kararı aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentle ortaya çıkan yeni tasarım, artık şirket tarafından resmi olarak kullanılmaya başlandı. Yenilenen logo, daha yuvarlak dış hatları ve keskinleştirilmiş "M" formuyla dikkat çekiyor, markaya daha premium bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.
Japon otomotiv devi Mazda, 1997’den bu yana kullandığı logosunda değişikliğe giderek markasını daha premium bir konuma taşımayı hedefliyor.
Genç ve sportif kimliğiyle tanınan Mazda, lüks ve sofistike bir çizgiye yönelirken, CX-90 gibi şık ve kaliteli SUV modellerine odaklanmasının ardından logosunu da bu yeni vizyon doğrultusunda yeniledi.
Patentle gün yüzüne çıktı
Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya’da alınan patentle ortaya çıkan yeni logo, bugüne kadar resmi olarak kullanılmamıştı.
Ancak Mazda, bugünden itibaren bu tasarımı tüm platformlarında ve araçlarında kullanmaya başlıyor.
Daha modern ve minimalist
28 yıl aradan sonra değiştirilen logo, mevcut tasarımın temel unsurlarını korurken daha yuvarlak hatlara ve belirginleştirilmiş bir "M" formuna sahip.
Ayrıca, önceki üç boyutlu efektin yerini, daha çağdaş ve sade bir düz tasarım alarak modern bir görünüm sunuyor.
Mazda'nın logo değişikliği, yalnızca bir görsel yenilik değil, aynı zamanda markanın genel stratejisinin de bir parçası. Son yıllarda, lüks segmentte iddiasını artıran şirket, tasarım ve mühendislik anlayışını da bu yönde geliştiriyor.