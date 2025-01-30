Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
Otomotiv devinden 28 yıl sonra sürpriz yenilik: Logosunu değiştirdi

Otomotiv devinden 28 yıl sonra sürpriz yenilik: Logosunu değiştirdi

10:0230/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Japonya merkezli otomotiv devi, 28 yıl aradan sonra marka imajını güçlendirmek amacıyla logosunu yenileme kararı aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentle ortaya çıkan yeni tasarım, artık şirket tarafından resmi olarak kullanılmaya başlandı. Yenilenen logo, daha yuvarlak dış hatları ve keskinleştirilmiş "M" formuyla dikkat çekiyor, markaya daha premium bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.

Japon otomotiv devi Mazda, 1997’den bu yana kullandığı logosunda değişikliğe giderek markasını daha premium bir konuma taşımayı hedefliyor.

Genç ve sportif kimliğiyle tanınan Mazda, lüks ve sofistike bir çizgiye yönelirken, CX-90 gibi şık ve kaliteli SUV modellerine odaklanmasının ardından logosunu da bu yeni vizyon doğrultusunda yeniledi.

Patentle gün yüzüne çıktı


Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya’da alınan patentle ortaya çıkan yeni logo, bugüne kadar resmi olarak kullanılmamıştı.


Ancak Mazda, bugünden itibaren bu tasarımı tüm platformlarında ve araçlarında kullanmaya başlıyor.


Daha modern ve minimalist


28 yıl aradan sonra değiştirilen logo, mevcut tasarımın temel unsurlarını korurken daha yuvarlak hatlara ve belirginleştirilmiş bir "M" formuna sahip.


Ayrıca, önceki üç boyutlu efektin yerini, daha çağdaş ve sade bir düz tasarım alarak modern bir görünüm sunuyor.

Mazda'nın logo değişikliği, yalnızca bir görsel yenilik değil, aynı zamanda markanın genel stratejisinin de bir parçası. Son yıllarda, lüks segmentte iddiasını artıran şirket, tasarım ve mühendislik anlayışını da bu yönde geliştiriyor.

#Mazda
#logo
#otomotiv

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024-YDUS 2. dönem tıpta yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları açıklandı