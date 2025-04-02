Robot çiftçiler geliyor: İnsansız tarım robotu 'Bögü' tüm ezberleri bozacak

"Seri üretime geçecek"

Üniversite takımıyla 2022'de TEKNOFEST'e katıldıklarını ve bu etkinliğin kendilerine çok şey öğrettiğini dile getiren Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada YASUN Takımı'mızın Bögü makinesi görücüye çıktı. Bu araç, tarlada bitkiyi ve yabancı otu ayırt ederek, sadece yabancı otu ilaçlayan, ona ilaç püskürten bir sistem, görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yarı otonom olarak geliştirildi. Daha sonra yapılan çalışmalarla beraber TürkTraktör firması bu projedeki 5 mezunumuzu istihdam ederek onlara özel bir AR-GE birimi kurdu. Bu özel AR-GE biriminde bu Bögü ile başlayan süreç artık bir tarla robotuna dönüştü. Firma kendi markasıyla iki yıl içerisinde seri üretime geçecek ve artık Türkiye tarımında bizim tarımsal alanlarımızda bu robotlar devreye girecek."