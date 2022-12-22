Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra ilk kez sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Keçiörengücü’nü Nef Stadyumu’nda ağırlayacak. İşte Galatasaray – Keçiörengücü maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler.
Galatasaray – Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta?
22 Aralık Perşembe günü Nef Stadı'nda 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Galatasaray – Keçiörengücü ZTK maçı hangi kanalda?
Galatasaray – Keçiörengücü mücadelesi A Spor'dan yayımlanacak.
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan oyuncular kimler?
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Mathias Ross, Yunus Akgün ve Mauro Icardi forma giyemecek.
Galatasaray-Keçiörengücü muhtemel 11'ler:
Galatasaray kadrosu:
- Muslera,
- Dubois,
- Nelsson,
- Abdülkerim,
- Kazımcan,
- Midtsjö,
- Berkan,
- Barış,
- Mertens,
- Kerem,
- Gomis
Keçiörengücü kadrosu:
- Metin,
- Erhan,
- Haşim,
- Erkam,
- Batuhan,
- Mikail,
- Muhammed,
- Aykut,
- Bardhi,
- Olawoyin,
- Melih
Galatasaray, Türkiye Kupası’na 3. Eleme Turu’ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor’u 2-1’lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor’u 4-1, 4. turda da Bulvarspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yapılan antrenmanla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç sonuçları
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- Giresunspor: 0 - Karacabey Belediye Spor: 5
- Fatih Karagümrük: 3 - Uşak Spor: 0
- Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2
- Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0
- Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2