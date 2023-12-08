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Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında heyecan fırtınası! Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda şifreli mi?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Galatasaray - Adana Demirspor maçı futbolseverleri heyecanlandırdı. Hatayspor'a karşı yaşanan yenilgi sonrasında, Galatasaray Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup etti ve gol yemeden geçti. Futbolseverler, Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısındaki performansını merak ederken, maç kadrosu ve canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda şifreli mi?

19:46 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 22:18 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Adana Demirspor maçını canlı takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in 15. haftasında heyecan dolu bir mücadele ekranlara gelecek. Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki maçın geri sayımı başladı. İki ekip arasında oynanan müsabakalarda, sarı-kırmızılılar 20 kez galip gelirken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor ise 31 golle karşılık verdi. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda şifreli mi?

İLK 11'LER


GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00’de RAMS Park'ta oynanacak. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

EKSİKLER...


Galatasaray’da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.


Galatasaray’da, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynamayacak. Sanchez’in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.


Sarı-kırmızılı takımda hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech de maç kadrosunda yer almadı.


Adana Demirspor'da ise Balotelli, Gravillon, Ertaç ve Rodrigues'in sakatlıkları sebebiyle Galatasaray maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.



#Galatasaray
#Adana Demirspor
#canlı maç izle
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