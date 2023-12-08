Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.





Karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22.dakika Sacha Boey, 29.dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5.dakikada Mauro Icardi(P) kaydetti.





Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+4.dakikada M'baye Niang(P) attı.





Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla tekrardan liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.





Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. Lacivert-mavililer ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.









3️⃣ puanı 3️⃣ golle alıyoruz! 💪



Maç sonucu: Galatasaray 3-1 Y. Adana Demirspor 👏#GSvADS pic.twitter.com/mhxZyYRPUw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 8, 2023





Maçın önemli anları:

22. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi. Bu oyuncu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.





29. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor'un kullandığı aut sonrasında Cisse'nin uzun vurduğu topu Boey kafayla Torreira'ya indirdi. Uruguaylı oyuncu da bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Icardi'ye verdi. Arjantinli oyuncu ise şık dokunuşla topu ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı Magomedaliyev'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.





45. dakikada Adana Demirspor Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Solda ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın ortasında meşin yuvarlak Nelsson'dan döndü. Pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi. Ardından VAR Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.





45+3. dakikada penaltıyı kullanan Niang, topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.





Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde bitirdi.





49. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Tete, son çizgiye indikten sonra orta yaptı. Altıpasta araya giren Cisse'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.





90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtarsa da kendisi yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Magomedaliyev'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.





90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1.









Maçtan notlar:

Ligdeki ilk golünü attı

Fransız sağ bek Sacha Boey, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.





Muslera, Sivasspor maçında yok

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı kart görerek cezalı düştü. Tecrübeli file bekçisi Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fotoğraf: Kadircan Dilli

Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yaptı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında sol bekte Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Normal mevkisi kanat olan 23 yaşındaki milli oyuncu, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maçta sol bek oynadı. Öte yandan orijinal mevkileri sol bek olan Angelino ve Kazımcan Karataş ise Adana Demirspor karşılaşmasında yedek soyundu.





Evinde 24 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor'a karşı yaşayan Sarı-kırmızılar, toplamda iç sahada 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.





11 kez direkten döndü

Süper Lig'de bu sezon şutları en çok direkten dönen takım Galatasaray oldu.





Süper Lig rekoru kırdı

Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 13 galibiyet alan ve 40 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde 15'inci karşılaşmalar itibarıyla ulaşılan en yüksek galibiyet ve puan sayısını egale etti. (2004-2005 Fenerbahçe)















