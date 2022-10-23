Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte GS muhtemel 11'i

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadyumu’nda yapacakları maçla 13. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray Alanyaspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray’ın Alanyaspor kadrosu belli oldu mu, Galatasaray 11’i kim olacak? İşte Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ve maçın tüm detayları.

GS Alanyaspor maçı

Galatasaray Alanyaspor maç ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bugün evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7-3 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

Galatasaray Alanyaspor kadrosu belli oldu mu?

Galatasaray muhtemel ilk 11:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

Alanyasyor muhtemel ilk 11:

Runarsson, Furkan, Fatih, Rassoul, Efecan, Fer, Efkan, Yusuf, Lusamba, Candeias, Hassan

Galatasaray ile Alanyaspor kaç kez karşılaştı?

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan’ın 25 golüne, Akdeniz ekibi 14 golle cevap verdi.

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İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazanırken, Alanya’daki mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda da 3 kez rakip olurken, turuncu-yeşilliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 galibiyet aldı.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon evinde 3 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 4 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü. Cimbom; Gaziantep FK’yı 2-1 ve Konyaspor’u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor’a ise 1-0 kaybetti.

10 golün 4’ünü Gomis attı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4’ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 2, Sergio Oliveira ile Barış Alper Yılmaz’ın da 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor’dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 10 gole karşın kalesini 7 gole kapatamadı. Sacha Boey ile Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ile Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Dünya Kupası arasına kadar İstanbul’da oynayacak

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına kadar 4’ü Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere 5 karşılaşmayı İstanbul’da oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Alanyaspor ve Beşiktaş ile evinde, Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir ile de dış sahada oynayacak. Aslan, Türkiye Kupası’nda da Nef Stadyumu’nda Ofspor ile mücadele edecek.

Galatasaray Alanyaspor maçı hakemi kim?

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılarını Erdem Bayık ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

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