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Galatasaray- Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avusturya kampında çalışmaları sürdürüyor. Kampın ikinci maçında Galatasaray, Avustria Wien ile kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

08:51 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
GS- Austria Wien

GS- Austria Wien

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - AUSTRIA WIEN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka Avustuya'da kamp sahasında yapılacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.


Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı maç takvimi belli oldu
Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı maç takvimi belli oldu

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinin ardından milyonlarca futbolsever İspanya Ligi'nin ne zaman başlayacağını merak ederek araştırıyor. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Dünya basını günlerdir Arda Güler’in transferini konuşuyor. Şimdiden gözler Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı ilk maça çevrildi. Milli Futbolcu, ABD'de düzenlenecek olan özel turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus karşısında ter dökecek. Peki İspanya Ligi ne zaman başlıyor? Arda Güler Real Madrid’de ilk maçına ne zaman çıkacak? İşte Arda Güler’li Real Madrid’in lig takvimi:


#galatasaray
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