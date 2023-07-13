Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinin ardından milyonlarca futbolsever İspanya Ligi'nin ne zaman başlayacağını merak ederek araştırıyor. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Dünya basını günlerdir Arda Güler’in transferini konuşuyor. Şimdiden gözler Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı ilk maça çevrildi. Milli Futbolcu, ABD'de düzenlenecek olan özel turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus karşısında ter dökecek. Peki İspanya Ligi ne zaman başlıyor? Arda Güler Real Madrid’de ilk maçına ne zaman çıkacak? İşte Arda Güler’li Real Madrid’in lig takvimi: