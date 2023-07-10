Arda Güler Real Madrid maç takvimi
Futbolun yeni yıldızlarından 18 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Güler, tanıtım toplantısında "Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum." dedi. Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, yeni takımıyla ilk sahada olacağı maç belli oldu. İşte detaylar...
Real Madrid’e arda güler Arda Güler ilk maçını hangi takıma karşı oynayacak?
Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yeni takımıyla ilk sahada olacağı maç belli oldu. Futbolcu ABD'de düzenlenecek olan özel turnuvada Milan karşısında ter dökecek. Milli futbolcu, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus'a karşı oynanacak hazırlık maçlarında forma giyecek.
Real Madrid, Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus hazırlık maçları ne zaman?
Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle:
- 23 Temmuz / AC Milan
- 26 Temmuz / Manchester United
- 29 Temmuz / Barcelona
- 2 Ağustos / Juventus
İspanya Ligi La Liga ne zaman başlıyor?
İspanya Ligi La Liga 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başlıyor. Real Madrid’in ilk lig maçı ise 12 Ağustos 2023’te. Arda Güler’in Real Madrid’de ilk lig maçına 12 Ağustos günü çıkması bekleniyor. Athletic Bilbao karşılaşması 12 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.
Getafe-Barcelona maçı ne zaman?
İspanya liginde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona ise Getafe’ye konuk olacak. Karşılaşma 13 Ağustos’ta günü saat 22:30’da başlayacak.