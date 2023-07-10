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Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı maç takvimi belli oldu

Arda Güler, 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Dünya basını günlerdir Arda Güler’in transferini konuşuyor. Şimdiden gözler Arda Güler’in Real Madrid’de oynayacağı ilk maça çevrildi. Milli Futbolcu, ABD'de düzenlenecek olan özel turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus karşısında ter dökecek. Arda Güler Real Madrid’de ilk maçına ne zaman çıkacak? İşte Arda Güler’li Real Madrid’in lig takvimi:

11:58 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Güler Real Madrid maç takvimi

Arda Güler Real Madrid maç takvimi

Futbolun yeni yıldızlarından 18 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Güler, tanıtım toplantısında "Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum." dedi. Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, yeni takımıyla ilk sahada olacağı maç belli oldu. İşte detaylar...

Real Madrid’e arda güler Arda Güler ilk maçını hangi takıma karşı oynayacak?

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yeni takımıyla ilk sahada olacağı maç belli oldu. Futbolcu ABD'de düzenlenecek olan özel turnuvada Milan karşısında ter dökecek. Milli futbolcu, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus'a karşı oynanacak hazırlık maçlarında forma giyecek.

Real Madrid, Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus hazırlık maçları ne zaman?

Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle:

  • 23 Temmuz / AC Milan
  • 26 Temmuz / Manchester United
  • 29 Temmuz / Barcelona
  • 2 Ağustos / Juventus

İspanya Ligi La Liga ne zaman başlıyor?

İspanya Ligi La Liga 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başlıyor. Real Madrid’in ilk lig maçı ise 12 Ağustos 2023’te. Arda Güler’in Real Madrid’de ilk lig maçına 12 Ağustos günü çıkması bekleniyor. Athletic Bilbao karşılaşması 12 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

Getafe-Barcelona maçı ne zaman?

İspanya liginde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona ise Getafe’ye konuk olacak. Karşılaşma 13 Ağustos’ta günü saat 22:30’da başlayacak.



#Arda Güler
#Real Madrid
#İspanya Ligi La Liga
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