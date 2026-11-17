MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESABI: Memur Zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor maaşıyla en düşük memur maaşı

2027 Ocak memur maaşı zammı için hesaplamalar, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleriyle yeniden gündeme geldi. Yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merak eden memurlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre oluşabilecek oranları araştırmaya başladı. Öğretmen, polis, hemşire ve doktor başta olmak üzere farklı meslek gruplarında görev yapan kamu çalışanları, ocak ayında hesaplarına yatacak yeni maaşları öğrenmek istiyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerindeki değişiklik, memur maaşlarına ilişkin tahminleri de etkiliyor. Mevcut hesaplamalar üzerinden yapılacak değerlendirmelerde toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor. Peki, 2027 Ocak ayında memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek tahmini maaş tablosu...