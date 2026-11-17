Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2026 atama takvimi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 38 bin sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihi ve şartları sağlık mezunu adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı personel alımı için süreç, binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday için beklenen dev alım müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, "Sağlık ailemizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Bu müjdeli haberin ardından atama bekleyen adayların gündeminde "Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi, başvuru şartları nelerdir?" soruları ilk sıraya yerleşti. Sağlık Bakanlığı 2026 atama takvimi, kadro beklentileri ve başvuru sürecine dair son gelişmeler şu şekildedir: