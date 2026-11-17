TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi: hak sahipleri blok, kat ve daire numarası öğren

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipliği ve konut belirleme kura sonuçları başvuru sahipleri tarafından takip ediliyor. Aralarında Erzurum, Bursa, Adıyaman, Bartın, Burdur, Isparta, Kayseri ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu illerde ve ilçelerde düzenlenen konut belirleme kuralarıyla hak sahiplerinin blok, kat ve daire numaraları netleşti. Başvuru sahipleri, TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranından hak sahipliği durumlarını ve kendilerine tahsis edilen konutlara ilişkin bilgileri öğrenebiliyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesine ilişkin detaylar.