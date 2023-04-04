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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12:50 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray- Başakşehir

Galatasaray- Başakşehir

Galatasaray ve Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig’de istediği performansı ortaya koyamayan Başakşehir, Galatasaray’ı kupa dışında bırakarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Çeyrek final mücadelesi öncesinde Başakşehir hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayımlanacak.

İKİ TAKIMDA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜ

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu’nda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maç ile antrenman sona erdi. Başahşehir bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sarı kırmızılar ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 17.30’da yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

YARI FİNALDEKİ RAKİP

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



#galatasaray
#beşiktaş
#ziraat türkiye kupası
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