Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yaklaşan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. Yapılacak seçimde aday olmayacağını söyleyen Elmas, "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum'' dedi. Peki, başkanlık seçimi için kimler aday olacak?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİMLER ADAY OLACAK?

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.

Aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas’ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

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Dursun Özbek, diğer iki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun kendisini desteklerse aday olacağını söyledi.

Dursun Özbek'in bu hamlesi sonrası, Öztürk ile Hamamcıoğlu ise şimdilik çekilmiyor.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların 20 Mayıs’a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran’da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.