Özgün Galatasarayda başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi
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Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi!

Galatasaray'da başkanlık seçimi için heyecanlı süreç devam ediyor. Galatasaray'da başkanlık seçimleri 4-11 Haziran'da gerçekleşecek. Kongre öncesi kimlerin aday olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde sarı-kırmızılı takımda başkanlık görevini yürüten Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi. Peki, Dursun Özbek aday olacak mı? Galatasaray başkanlık seçimlerinde kimler aday olacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, adaylar kimler olacak? İşte aday isimleri ve seçim tarihi!
Galatasaray başkanlık seçimleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yaklaşan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. Yapılacak seçimde aday olmayacağını söyleyen Elmas, "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum'' dedi. Peki, başkanlık seçimi için kimler aday olacak?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİMLER ADAY OLACAK?

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.

Aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas’ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

Dursun Özbek, diğer iki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun kendisini desteklerse aday olacağını söyledi.

Dursun Özbek'in bu hamlesi sonrası, Öztürk ile Hamamcıoğlu ise şimdilik çekilmiyor.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların 20 Mayıs’a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran’da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.

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