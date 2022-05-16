Burak Elmas: Başkan olarak karşınıza son çıkışım

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenliyor. Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Aday değilim"
- "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim. Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim."
"Takım maliyetini 50'den 27 milyon euroya indirdik"
- "50 milyon euro olan takım maliyetini bu sezonun başı itibarıyla 27 milyon euroya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak, Galatasaray’ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan borçlarda 16 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik. Sportif A.Ş.'de 25 milyon euro gelir yarattık, 5 milyon euro borç azalttık. Toplam yükümlülükleri yüzde 10 azalttık. Dijitalde ilave 25 milyon TL gelir yarattık. GS TV'de de ciddi gelir arttıracak projeleri tamamladık, uygulama aşamasına getirdik."
"Kemerburgaz için tüm izinleri aldık"
- "Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır."
"Emlak Konut'la anlaştık"
- "Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık."
Mecidiyeköy binası
- "Uzun zamandır boş duran, içine de ciddi anlamda, 80 milyon TL civarı yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binası için Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile inşaatının yapılması için gerekli kaynağın da yaratılacağı bir şekilde kiralanması için ön anlaşmaları yaptık."
- "Galatasaray'da bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Ben de ilk defa karşılaştım. Gelecek için doğru kararı vermeliydim. Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasında bir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüz tüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler. Sanırım ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Gereken cevabı vereceğimden şüphe olmasın. Bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili kimsenin endişesi olmayan insanlar buna devam edecekler. Bunun parçası olmayacağım."
Abdurrahim Albayrak çıkışı
- "Sizlere Abdürrahim Albayrak'ın nasıl biri olduğunu göstereceğim. Genel Kurul iradesini hiçe saydılar... Bedavaya aldık dedikleri Oğulcan Çağlayan transferinde neler yaşadık gördünüz. Bunlar divan kurulunda hadsiz bir şekilde aileme de hakaret ettiler. Abdurrahim Albayrak'ın nasıl bir kişilik olduğunu size anlatacağım. İbra olmadıktan sonra mahkeme kararıyla iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Genç Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar."
- "Kuruş değil duruş tweeti atıp takipçi kasan insan ne yaptı bir de ona bakalım. Mahkeme kararıyla görevde kaldı. İbra olmadıktan sonra iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bedavaya aldık denilen Oğulcan ile ilgili krizle maddi ve manevi zorluklar yaşamamıza sebep oldular. Hiç bunları yaşamamış gibi divan kurulunda ortaya çıkıp hadsiz iddialarda bulundular."
- "Metin Öztürk Bey, beni kayyum başkanı olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, hiç bilmediğini öğrendik. Benim iyi niyetimi de suiistimal etmiştir."
Aday olursa Dursun Özbek'i destekler misiniz?
- "Benim desteğimin bir önemi yok. Bunu hiç düşünmedim... Ama mevcut iki adaya oy vermeyeceğim."
"Luis Campos görev yapmayacağını söyledi"
- "Luis Campos, şu ana kadar Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi. Yeni bir sistem kurmak istedim. Bu seçim süreci onları da şaşırttı. Luis Campos ile mayıs ayında sözleşme imzalayacaktık. Yeni yönetim, çalışmak isterse kendisini ikna etmek zorunda."
Terim'i gönderip Torrent'i getirmeniz hata mıydı?
- "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih Hoca'yla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da. Torrent'in geldiği dönemde elinde sihirli değnek yoktu. Biz bu 6 ayı geçiş dönemi olarak gördük."