Galatasaray Beşiktaş canlı izle! GS-BJK derbi canlı skor!

Galatasaray Beşiktaş derbi maçını canlı takibi haberimizde. Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Beşiktaş, deplasmanda galibiyet planları yapıyor. Alınacak galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük fırsat yakalayacak ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri hale gelecek. Başakşehir'in son haftalarda puan kaybetmesiyle umutlanan Galatasaray ise şuan şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Alınacak galibiyetle şampiyonluk yolunda ciddi avantaj sağlayacak, alınacak mağlubiyetle ise şampiyonluk şansını zora sokacak.

Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) maçı bein SPORTS kanalından canlı olarak izlenecek. Maçı aboneliği olanlar izleyebilir Fakat futbolseverler, BJK GS maçı canlı skor takibini yenisafak.com spor sayfasından yapabilirler.

GALATASARAY BEŞİTAŞ CANLI SKOR

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yer: İstanbul / Türkiye

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Saat: 19.00

Hakem: Yildirim, Bülent

Kanal: beIN SPORT Max 5 HD , (19.2E),SportKlub 3 HD SRB , Eutelsat W2 (16.0E)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in 31.haftasında kim lider? İşte yanıtı

GALATASARAY BEŞİTAŞ 11'LERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11’inde sakatlıktan dönen defans oyuncusu Marcao’ya şans verirken, Badou Ndiaye’nin yerine de Ryan Donk’u görevlendirdi. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim sakatlıktan dönenen Marcao’ya 11’de şans verirken, orta sahada da Badou Ndiaye’nin yerine Ryan Donk’u görevlendirdi. Ndiaye yabancı kontenjanından dolayı tercih edilmezken, geçtiğimiz gün sakatlanan Yunan golcü Kostas Mitroglou ile Sinan Gümüş de 21 kişilik kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11’i ile başlayacak.

Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Emre Taşdemir, Yunus ve Muğdat bekleyecek.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Necip Uysal bu maçla birlikte siyah-beyazlı formayla 300. maçında boy gösterecek.

Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 299 resmi maça çıkan Necip Uysal, Galatasaray deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkacak. Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, bugün Beşiktaş forması altında Galatasaray’a karşı Süper Lig’deki 300. maçına çıkacak. Burak 299 maçta 175 gol atmıştı.

Beşiktaş’ın 11’i şu şekilde:"Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner - Atiba, Necip - Lens, Dorukhan, Ljajic - Burak Yılmaz."

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibiyle oynadığı 8 maçta yalnızca 1 kez kaybetti. Siyah-beyazlılar 5 maçtan galip ayrılırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Süper Lig’de zirvenin kaderini yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş’ın, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibi karşısında üstünlüğü bulunuyor.

2015-2016 sezonunda Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından 4 sezonda Galatasaray ile 8 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakibine yalnızca 1 kez mağlup oldu. 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 kez ise rakibiyle yenişemedi. 2015-2016 sezonunun ilk haftasında Galatasaray’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Beşiktaş, Sneijder’in golüyle geriye düşmesine karşın Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleden de Beşiktaş, Mario Gomez’in golüyle 1-0 kazanmıştı. İki ekibin sezon sonunda karşı karşıya geldiği Süper Kupa mücadelesinde ise normal süre 0-0, uzatmalar 1-1 sonuçlanmıştı. Galatasaray bu maçta penaltılarla kupaya uzanmıştı.

Tek yenilgisi Fatih Terim’e

Mustafa Denizli ve Riekerink’in ekiplerini mağlup eden Şenol Güneş, bir sonraki sezonda ise ilk maçında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda oynanan mücadeleden Talisca’nın frikik golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Galatasaray’da ilk maçta takımın başında Riekerink, ikinci maçta ise Tudor vardı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ilk maçında da Igor Tudor’un çalıştırdığı Galatasaray’ı, Vodafone Park’ta 3-0 mağlup etmişti. Beşiktaş’ın gollerini Cenk Tosun, Tosic ve Negredo atmıştı.

Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta ise kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray’a ilk kez mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekibin başında ise bu kez Fatih Terim vardı. İki ekip arasında oynanan son maçta ise gülen taraf yine Beşiktaş oldu.Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Adem Ljajic’in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Son 4 sezonda Galatasaray’ın başında 4 farklı teknik adam, Beşiktaş’a karşı mücadelede ederken, bu isimlerden yalnızca Fatih Terim galibiyet sevinci yaşayabildi.

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig’deki 300. maçına çıkacak. Bugüne kadar 299 Süper Lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 175 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı ve bugüne kadar siyah-beyazlı forma altında çıktığı 12 maçta attığı 11 golle Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışına sokan isimlerin başında gelen Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig’deki 300. maçına çıkmış olacak. Galatasaray karşısında Şenol Güneş’in en güvendiği isim olan Burak Yılmaz, eski takımına karşı siyah-beyazlı ekibin en önemli gol ayağı durumunda.

175 gol attı

Süper Lig’de Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Burak Yılmaz, bugüne kadar 299 lig maçına çıkarken tam 175 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş forması altında 51 maça çıkıp 17 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz, en golcü dönemini ise Trabzonspor forması altında gösterdi. Bordo-mavili ekiple 107 kez lig maçına çıkan Burak yılmaz, bu karşılaşmalarda 83 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Burak, Galatasaray formasıyla da 105 lig maçında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı forma altında 65 gol atan yıldız oyuncu, 20 de asist yapmıştı. Burak Yılmaz’ın en verimsiz dönemi ise Fenerbahçe’de oynadığı zaman oldu. Sarı-lacivertli ekiple 6 kez sahaya çıkan Burak, gol atamazken asist de yapamadı. Eskişehirspor’da 14 maçta 1 gol ve 5 asist yapan yıldız oyuncu, Manisaspor ile de çıktığı 16 karşılaşmada 9 gol atıp 1 de asist yaptı. Bugüne kadar 6 farklı takımla 299 Süper Lig maçında 175 gol atan Burak Yılmaz, 37 de asist yaptı ve toplam 23 bin 256 dakika sahada kaldı.

Galatasaray Beşiktaş derbi maçını canlı izlemek ve canlı skor takibini ile ilgili detayları sizlerle paylaştık.