|
Özgün

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi ve muhtemel 11 kadrosu belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında bugün oynanacak maçta VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakem, muhtemel 11 kadrosu ve maçın detayları...

12:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray Fatih Karagümrük
Galatasaray Fatih Karagümrük

Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının başlamasına saatler kaldı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki GS maçı hangi kanalda? Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Erkan Engin ile Osman Gökhan Bilir görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fatih Karagümrük:
Emre, Biraschi, Dresevic, Veseli, Levent, Feghouli, Mendes, Rohden, Eysseric, Can, Serdar

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, yarın maçta görev yapamayacak.

Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.





#galatasaray
#fatih karagümrük
#süper lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı kim, belli oldu mu? Temayül yoklamasında 10 bin kişi oy kullandı