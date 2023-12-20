Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının başlamasına saatler kaldı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki GS maçı hangi kanalda? Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Erkan Engin ile Osman Gökhan Bilir görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, yarın maçta görev yapamayacak.
Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.