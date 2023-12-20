Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının başlamasına saatler kaldı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki GS maçı hangi kanalda? Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Erkan Engin ile Osman Gökhan Bilir görev yapacak.