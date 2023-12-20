Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray'da iki isim ceza ve sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek.





Sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera, bu sezon ilk kez takımını yalnız bırakacak. Antrenman sırasında göğüs kasında kopma oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira da mücadelede yer alamayacak. Fatih Karagümrük'te ise Ceccherini, Shukurov ve Güven Yalçın kart cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında sahne alamayacak.





Evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta yenilmedi. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk maç olan Giresunspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.





Derbi öncesi sarı alarm

Süper Ligde bugün Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Galatasaray'da iki oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sacha Boey ve Davinson Sanchez, bugünkü maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.





Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray: Günay, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

Karagümrük : Dituro, Levent, Nazım, Biraschi, Veseli, Sturaro, Feghouli, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Serdar Dursun

Saat: 20.00

Kanal: beINSPORTS1























