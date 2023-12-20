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Spor

Galatasaray'ın konuğu Fatih Karagümrük: Okan Buruk muhtemel 11'i belirledi

Galatasaray, 17. hafta mücadelesinde bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Fenerbahçe ile kıyasıya bir liderlik savaşı veren sarı-kırmızılılar, kazanarak rakibinin puan kaybını bekleyecek. Bir sonraki haftada Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Umut Yılmaz
11:10 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray ligde ikinci sırada yer alıyor
Galatasaray ligde ikinci sırada yer alıyor

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray'da iki isim ceza ve sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek.


Sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera, bu sezon ilk kez takımını yalnız bırakacak. Antrenman sırasında göğüs kasında kopma oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira da mücadelede yer alamayacak. Fatih Karagümrük'te ise Ceccherini, Shukurov ve Güven Yalçın kart cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında sahne alamayacak.


Evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta yenilmedi. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk maç olan Giresunspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.


Derbi öncesi sarı alarm

Süper Ligde bugün Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Galatasaray'da iki oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sacha Boey ve Davinson Sanchez, bugünkü maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.


Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray:
Günay, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi
Karagümrük
: Dituro, Levent, Nazım, Biraschi, Veseli, Sturaro, Feghouli, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Serdar Dursun
Saat:
20.00
Kanal:
beINSPORTS1






#Galatasaray
#Karagümrük
#Süper Lig
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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi ve muhtemel 11 kadrosu belli oldu