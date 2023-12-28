GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE
SÜPER KUPAYI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?
2022 yılı itibarıyla Türkiye Süper Kupası'nı en çok kazanan takım Galatasaray'dır. Galatasaray, 16 kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüştür. Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar şu şekilde;
Galatasaray 16
Trabzonspor 10
Beşiktaş 9
Fenerbahçe 9
Göztepe 1
Akhisar Belediyespor 1
MKE Ankaragücü 1
Eskişehirspor 1
Konyaspor 1
Bursaspor 0
Altay 0
Antalyaspor 0
Gençlerbirliği 0
Kocaelispor 0
Sakaryaspor 0
Kayserispor 0
İstanbul Başakşehir 0
Sivasspor 0
SÜPER KUPA'DA FİNALDE EN ÇOK KAYBEDEN TAKIMI HANGİSİ?
Süper Kupa'da finallerde en çok kaybeden takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar kupa finalinde toplam 12 kez kaybetti. 2. sırada ise 9 maçla Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Finalde en çok kaybeden takımlar şu şekilde;
Beşiktaş 12
Fenerbahçe 9
Galatasaray 9
Trabzonspor 3
Bursaspor 3
Altay 2
Göztepe 1
Akhisar Belediyespor 1
MKE Ankaragücü 1
Eskişehirspor 0
Konyaspor 0
Antalyaspor 1
Gençlerbirliği 1
Kocaelispor 1
Sakaryaspor 1
Kayserispor 1
İstanbul Başakşehir 1
Sivasspor 1
SON DERBİ 0-0'LIK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Ligde Fenerbahçe 43 puanla averaj farkıyla liderliğini korudu. Galatasaray aynı puanla ikinci sırada yer aldı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
22 Hakim Ziyech
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
6 Alexander Djiku
21 Bright Osayi-Samuel
24 Jayden Oosterwolde
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
27 Miguel Crespo
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
5 İsmail Yüksek