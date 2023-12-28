Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya geliyor. Süper Kupa’da 7. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 3, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti. Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında ise 4 kez Galatasaray 2 kez Fenerbahçe galip geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı 29 Aralık Cuma günü saat 20.45 ’te başlayacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Al-Awwal Park stadyumunda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE

SÜPER KUPAYI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?

2022 yılı itibarıyla Türkiye Süper Kupası'nı en çok kazanan takım Galatasaray'dır. Galatasaray, 16 kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüştür. Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar şu şekilde;

Galatasaray 16

Trabzonspor 10

Beşiktaş 9

Fenerbahçe 9

Göztepe 1

Akhisar Belediyespor 1

MKE Ankaragücü 1

Eskişehirspor 1

Konyaspor 1

Bursaspor 0

Altay 0

Antalyaspor 0

Gençlerbirliği 0

Kocaelispor 0

Sakaryaspor 0

Kayserispor 0

İstanbul Başakşehir 0

Sivasspor 0

SÜPER KUPA'DA FİNALDE EN ÇOK KAYBEDEN TAKIMI HANGİSİ?

Süper Kupa'da finallerde en çok kaybeden takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar kupa finalinde toplam 12 kez kaybetti. 2. sırada ise 9 maçla Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Finalde en çok kaybeden takımlar şu şekilde;

Beşiktaş 12

Fenerbahçe 9

Galatasaray 9

Trabzonspor 3

Bursaspor 3

Altay 2

Göztepe 1

Akhisar Belediyespor 1

MKE Ankaragücü 1

Eskişehirspor 0

Konyaspor 0

Antalyaspor 1

Gençlerbirliği 1

Kocaelispor 1

Sakaryaspor 1

Kayserispor 1

İstanbul Başakşehir 1

Sivasspor 1

SON DERBİ 0-0'LIK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Ligde Fenerbahçe 43 puanla averaj farkıyla liderliğini korudu. Galatasaray aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

24 Jayden Oosterwolde

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

27 Miguel Crespo

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

5 İsmail Yüksek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'yı kazanacaklarına inanıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da yarın oynanacak Turkcell Süper Kupası'nı kazanmak istediklerini belirtti.

Başkent Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, Suudi Arabistan'a A takımın yanı sıra 19 yaş altı takımının da gittiğinin altını çizdi.

Yönetim olarak da takımla birlikte olduklarını dile getiren Koç, "İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesinde hakem konusuna da değinen Koç, kupada sonuç ne olursa olsun hem kupa süreci hem de son 2 haftada Türk futbolunda yaşananlara dair açıklamalar yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kupada sonuç ne olursa olsun hem bu kupa süreci hem de son iki haftadır Türk futbolunda yaşananlar, Türkiye Futbol Federasyonunun hakemler konusunda zikzak çizerek ortaya koymuş olduğu bir duruş var. Önümüzdeki iki hafta içinde her şey daha da netleşecektir. Ancak bütün bunlarla ilgili bizim yapacağımız açıklamalar var. Türk futbolunu temsilen gidiyoruz. Beş yıllık bir proje düşünülüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu proje ile ilgili de duruşumuzu ve bütün süreci de artık anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Belirttiğim gibi kupada sonuç ne olursa olsun bizim de anlatacağımız şeyler var. Çünkü şu gidişattan ve süreçten hiç memnun değiliz."

"Bizlerin performansı kadar hakem kadrosunun performansı da çok çok büyük önem arz ediyor"

​​​​​​​Ligde oynanan derbi maçın ardından iki takımın 5 gün sonra gurbette Süper Kupa finaline çıkacağını hatırlatan Koç, iki büyük takımın Türk futbolunu temsil ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:





"Aynı zamanda Türk futbolunun marka değerini ve itibarını düşünüyorsak bizlerin performansı kadar hakem kadrosunun performansı da çok çok büyük önem arz ediyor. Son zamanlarda Türk futbolunda ister Süper Lig olsun, ister alt ligler olsun bir iki takım dışında ki o takımlar da malumunuz, herkes hakem performansından, atamalardan, düşük performanstan sonra verilen ve verilmeyen maçlardan, verilen ve verilmeyen performans notlarından rahatsız. Ama herkes bu konuda rahatsız ise demek ki ortada çok büyük bir problem var. Ancak iki hafta evvel Ankara'daki maçta yaşanan talihsiz olaylardan sonra sanki bu problemler hiç yokmuş gibi, Türk futbolunda herhangi bir hakem sorunu yokmuş gibi bir tavır takınılmış vaziyette. Bizler Kulüpler Birliği'nin neredeyse birkaç takımı hariç herkes bu konudan da rahatsız. Federasyonumuzun bize söyledikleriyle bundan sonra yapacakları arasında bir tutarlılık olacak mı, olmayacak mı göreceğiz."





Karşılaşmaya atanan hakem kadrosu hakkında da konuşan Ali Koç, "Bize göre buraya atanan hakem doğru bir atama değil. Ama bir başka görüşe göre de eldeki kadro ve geldiğimiz nokta itibarıyla atayacak başka hakem olmadığı söyleniyor. Bize göre bu maç için doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı; hem sahada hem VAR'da. Federasyon da buna çok yakındı ancak o dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişiverdi. Dolayısıyla iki takımın performansı kadar hakemin performansı da, VAR'ın performansı da çok önemli. Niye yanlış hakem diyoruz? Söz konusu hakemin geçmişte yaşadıkları, kendisiyle ilgili iddia edilenler herkesin malumu. İnşallah bunlar gereksiz iddialardır, biz gereksiz endişe ediyoruzdur ve hakemin konuşulmadığı bir derbi oynarız." açıklamasını yaptı.

"Utanç verici rakamlarla bir derbi bitirdik"

Takımların ve hakem kadrosunun oyunun kalitesini direkt etkilediğini söyleyen Ali Koç, "Bizler utanç verici rakamlarla bir derbi bitirdik. Neredeyse oynanan sürenin yarısı kadar topla oynandı. 45 faul oldu, hepinizin malumu ama bundan daha da önemlisi 130 küsur kez oyun durdu. Faul atışları, taç atışları, korner atışları… Bu olacak iş değil." ifadelerini kullandı.





Geçen sene teknik direktör Jorge Jesus'un, bu sene de teknik direktör İsmail Kartal'ın maçlarda sürekli oyunun durması sebebiyle hakem performanslarına dikkati çektiğini de hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:





"Yurt dışında hiçbir zaman görmediğimiz fauller ülkemizde çalınıyor. Kaleciler inanılmaz süre harcıyorlar, oyunun durmasına katkı sağlıyorlar ve hakemler de buna müsaade ediyorlar. Hem çalınmaması gereken fauller hem süre harcamak isteyen kaleciler ve futbolculara verilen müsamaha, gösterilen esneklik.... Neredeyse rüzgar değişse oyuncuların düştüğü bir ortamda futbol oynanıyor. İnşallah bunları Süper Kupa finalinde görmeyiz, oyun akışı daha Avrupa standartlarına yakın olur, topun oyunda kalma süresi Avrupa standartlarına göre olur. Bu derbide hem takımlar hem hakemler Türk futbolunun itibarına, marka değerine yakışır bir performans sergiler diye ümit ediyoruz. Tabii ki tek kişiyle tango yapılmıyor. Burada herkesin üstüne düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Lig maçından çok farklı bir maç enerjisi, maç akışı olacaktır ama bunlara dikkat çekme ihtiyacı duydum. Çünkü böyle gitmiyor. İnşallah sezonumuzun ikinci yarısında da bu bahsettiğim, değindiğim sorunlar minimize edilir ve hakemden çok futbolun konuşulduğu bir ikinci yarı olur. Şimdilik bu kadar diyelim. İnşallah sağ salim Suudi Arabistan'a varacağız. Takımımız akşam da idmanını yapacak. Yarın da maç saatini heyecanla bekleyeceğiz."

Galatasaray'da hedef yeni yıla kupa ile girmek

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda mücadele edecek. Son lig şampiyonu sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı da alıp 2023 yılını iki kupa ile tamamlamak ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

Okan Buruk ilk peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Fenerbahçe karşısında galip gelip, Süper Kupa'yı ilk kez kazanmak istiyor. Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bugüne kadar Fenerbahçe ile 3 kez rakip oldu. Buruk, bu müsabakalarda yenilmezken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin ağlarını 6 kez havalandırırken, kalesini de gole kapadı.

Süper Kupa'yı 6 kez kazandı

Galatasaray, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda bu kupayı müzesine en çok götüren takım konumunda yer alıyor. 9 kez Süper Kupa oynayan Aslan, 6'sında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında da kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 3 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı en son 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan derbide 2-0'lık skorla mağlup oldu. Aslan bu maçın ardından oynadığı 3 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde son 5 maçın 4'ünü kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 10'unda da kalesinde gol görmedi.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesinde Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'in sakatlığı bulunuyor. Göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira da derbide oynayamayacak.







