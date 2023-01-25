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Galatasaray Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tedavisi tamamlanan Victor Nelsson idmanın tamamında takımla çalıştı.
Öte yandan antrenman öncesinde Berkan Kutlu ve takımdaki iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pasta ile kutlandı.
Galatasaray yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.