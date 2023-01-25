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Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Spor Toto Spor Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Giresunspor maçının ayrıntıları merak kazandı. Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11 kadrosu belli oldu mu?

14:06 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray Giresunspor

Galatasaray Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY- GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tedavisi tamamlanan Victor Nelsson idmanın tamamında takımla çalıştı.

Öte yandan antrenman öncesinde Berkan Kutlu ve takımdaki iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pasta ile kutlandı.

Galatasaray yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.



#galatasaray
#giresunspor
#süper lig
1 saat önce
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Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
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