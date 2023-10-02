Manchester United Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi A Grubunda Galatasaray, 2. maçında, Manchester United'ın sahasına konuk olacak. Galatasaray, Kopenhag maçında 2-2 kalmasının ardından bu sefer Manchester United maçında 3 puanı almak istiyor. Peki Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?