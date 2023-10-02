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Manchester United - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11 kadrosu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olacak. A grubunda 2. maçına çıkacak olan Galatasaray, Old Trafford Stadyumu'nda galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor.Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

13:08 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray- Manchester United

Galatasaray- Manchester United

Manchester United Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi A Grubunda Galatasaray, 2. maçında, Manchester United'ın sahasına konuk olacak. Galatasaray, Kopenhag maçında 2-2 kalmasının ardından bu sefer Manchester United maçında 3 puanı almak istiyor. Peki Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ GÜNLERİ

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih

8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih- Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray



#galatasaray
#Manchester United
#Galatasaray Manchester United maçı
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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