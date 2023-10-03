Galatasaray- Manchester United
Manchester United Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi A Grubunda Galatasaray, 2. maçında, Manchester United'ın sahasına konuk olacak. Galatasaray, Kopenhag maçında 2-2 kalmasının ardından bu sefer Manchester United maçında 3 puanı almak istiyor. Peki Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ GÜNLERİ
Manchester United - Galatasaray
Galatasaray - Bayern Münih
Bayern Münih- Galatasaray
Galatasaray - Manchester United
Kopenhag - Galatasaray
Manchester United-Galatasaray maçında hakem Ivan Kruzliak
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3 Ekim Salı günü saat 22.00'da deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.