Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Faslı futbolcuyu taşıyan uçak 00.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İngiltere'de detayları sağlık kontrollerinden geçen Ziyech'in transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...