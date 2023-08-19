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Faslı futbolcu Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı. Hakim Ziyech kimdir, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

08:22 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

Galatasaray, 30 yaşındaki Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi. Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.

Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yaptı.

ZİYECH GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Faslı futbolcuyu taşıyan uçak 00.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İngiltere'de detayları sağlık kontrollerinden geçen Ziyech'in transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...



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