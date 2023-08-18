Garry Rodrigues yeniden Süper Lig'de

Garry Rodrigues, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 17 gol atıp 19 asist kaydetmişti.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, son olarak Olimpiakos forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Yeşil Burun Adalı oyuncunun uçaktan görüntüsü "Geliyor" notuyla paylaşıldı. Taraftara mesaj gönderen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ankaragücü geliyorum, orada görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Garry Rodrigues, 2017-19 yılları arasında Galatasaray, 2019-20 sezonunda ise Fenerbahçe forması giymişti.