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Galatasaray 21. hafta hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Spor Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Giresunspor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte maç detayları.

12:52 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı 27 Ocak cuma günü başlıyor. Bu hafta sarı kırmızılılar deplasmanda olacak. Maç detayları haberimizde.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç 28 Ocak
cumartesi
günü
saat 19:00
’de başlayacak.

GALATASARAY, GİRESUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Galatasaray, Spor Toto Spor Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Giresunspor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan antrenman öncesinde Berkan Kutlu ve takımdaki iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pasta ile kutlandı.

Galatasaray yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Galatasaray
#Giresunspor
#Spor Toto Süper Lig
#puan durumu
#lider
17 dakika önce
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Galatasaray 21. hafta hazırlıklarına başladı
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