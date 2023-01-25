Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı Beşiktaş’ın cuma günü oynayacağı maçla start verecek. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. 27 Ocak cuma günü saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Alanyaspor'u konuk ettiği altı Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş'ın, lig tarihinde puan vermeden daha fazla ağırladığı tek rakibi Altınordu (10G).

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Alanyaspor, Süper Lig tarihinde iki devresinde de rakibinden puan aldığı bir sezon yaşamadı.

Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanan Beşiktaş, daha uzun bir galibiyet serisini en son Şubat-Mart 2021 arasında Sergen Yalçın döneminde yakaladı (6G).

Süper Lig'de oynadığı son sekiz deplasman maçını kazanamayan Alanyaspor (3B 5M), bu sezon çıktığı tüm dış saha karşılaşmalarında gol yiyen tek takım konumunda (9 maçta 22 gol).

Bu sezon Süper Lig'de Hatayspor'un (65) ardından ceza sahası dışından en az şut çeken takım olan Alanyaspor (68), buna rağmen rakip fileleri bu şekilde en fazla havalandıran üç ekipten biri (7; Adana Demirspor ve Antalyaspor ile birlikte).

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