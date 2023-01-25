|
Özgün

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Beşiktaş maçıyla start verecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam eden siyah-beyazlılar bu hafta mutlak galibiyet peşinde olacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte maç detayları.

14:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş

Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı Beşiktaş’ın cuma günü oynayacağı maçla start verecek. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. 27 Ocak cuma günü saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Alanyaspor'u konuk ettiği altı Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş'ın, lig tarihinde puan vermeden daha fazla ağırladığı tek rakibi Altınordu (10G).

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Alanyaspor, Süper Lig tarihinde iki devresinde de rakibinden puan aldığı bir sezon yaşamadı.

Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanan Beşiktaş, daha uzun bir galibiyet serisini en son Şubat-Mart 2021 arasında Sergen Yalçın döneminde yakaladı (6G).

Süper Lig'de oynadığı son sekiz deplasman maçını kazanamayan Alanyaspor (3B 5M), bu sezon çıktığı tüm dış saha karşılaşmalarında gol yiyen tek takım konumunda (9 maçta 22 gol).

Bu sezon Süper Lig'de Hatayspor'un (65) ardından ceza sahası dışından en az şut çeken takım olan Alanyaspor (68), buna rağmen rakip fileleri bu şekilde en fazla havalandıran üç ekipten biri (7; Adana Demirspor ve Antalyaspor ile birlikte).

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Spor Toto Süper Lig
#Şenol Güneş
#Nevzat Demir Tesisleri
7 dakika önce
default-profile-img
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Beşiktaş maçıyla start verecek
Yargıtay Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Burdur TOKİ canlı sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur 2+1, 3+1 yedek ve asil isim listesi
Uzaya gidecek adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Uzaya gidecek adaylar belli oldu mu?
Almanya'nın hamlesine Kremlin'den ilk tepki: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.