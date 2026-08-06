Schengen'de Türk vatandaşlarını da ilgilendiren muafiyet kararı: 6 Eylül tarihine dikkat

Tarihi Mekke Anlaşması imzalandı: Oturumdan ilk görüntüler

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma paktını içeren anlaşma Mekke'de imzalanarak yürürlüğe geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan anlaşmaya göre, taraflardan biri herhangi bir saldırıya uğrarsa, diğer ülkelerin de savunma hakkı doğacak.