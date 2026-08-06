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Schengen'de Türk vatandaşlarını da ilgilendiren muafiyet kararı: 6 Eylül tarihine dikkat

Schengen'de Türk vatandaşlarını da ilgilendiren muafiyet kararı: 6 Eylül tarihine dikkat

16:23, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:23, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Schengen'de Türk vatandaşlarını da ilgilendiren muafiyet kararı: 6 Eylül tarihine dikkat

Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğini artırmak amacıyla büyük umutlarla devreye aldığı biyometrik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), yaz sezonundaki turist akınına dayanamayarak Avrupa'nın en büyük havalimanlarında kilitlendi. Saatler süren kuyruklar ve kaçırılan aktarmalı uçuşların ardından sınır yetkilileri, çareyi sistemi geçici olarak durdurmakta buldu. Avrupa'ya seyahat eden Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiren bu operasyonel krizin ardından, kara, deniz ve hava sınır kapılarında 6 Eylül'e kadar geçerli olacak istisnai bir muafiyet dönemi başlatıldı.

Avrupa Birliği'nin sınır güvenliğini modernize etmek amacıyla nisan ayında tam kapasiteyle devreye aldığı yeni biyometrik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), yaz mevsiminin getirdiği yoğun turist akınına dayanamayarak kilitlendi. Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Milano gibi Avrupa'nın en yoğun aktarma merkezlerinde saatler süren kuyrukların oluşması ve uçuşların kaçırılması üzerine, sınır yetkilileri çözümü sistemi geçici olarak durdurmakta buldu. Meydana gelen bu kriz ve ardından alınan esneklik kararı, Schengen bölgesine seyahat eden Türk vatandaşlarının sınır geçiş süreçlerini de doğrudan etkiliyor.

Avrupa Birliği'nin sınır güvenliğini modernize etmek amacıyla nisan ayında tam kapasiteyle devreye aldığı yeni biyometrik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), yaz mevsiminin getirdiği yoğun turist akınına dayanamayarak kilitlendi. Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Milano gibi Avrupa'nın en yoğun aktarma merkezlerinde saatler süren kuyrukların oluşması ve uçuşların kaçırılması üzerine, sınır yetkilileri çözümü sistemi geçici olarak durdurmakta buldu. Meydana gelen bu kriz ve ardından alınan esneklik kararı, Schengen bölgesine seyahat eden Türk vatandaşlarının sınır geçiş süreçlerini de doğrudan etkiliyor.

Altyapı turist akınına yenik düştü

29 Schengen ülkesine seyahat eden Avrupa Birliği dışı ülke vatandaşlarını kapsayan sistem, yolcuların ilk geçişlerinde parmak izi ve yüz taraması vermesini zorunlu kılıyordu. Ancak mevcut altyapının yetersiz kalması ve tatil sezonundaki yolcu trafiği, sınır kapılarında ciddi operasyonel krizlere yol açtı. Uygulamanın muhatabı olan Türk vatandaşları da bu süreçten yakından etkilendi. Krizin büyümesiyle birlikte yetkililer, kilitlenme yaşanan havalimanlarındaki EES kiosklarını devre dışı bırakarak yolcuları yeniden geleneksel manuel pasaport kontrolüne veya muafiyetli geçişe yönlendirmeye başladı.

Altyapı turist akınına yenik düştü29 Schengen ülkesine seyahat eden Avrupa Birliği dışı ülke vatandaşlarını kapsayan sistem, yolcuların ilk geçişlerinde parmak izi ve yüz taraması vermesini zorunlu kılıyordu. Ancak mevcut altyapının yetersiz kalması ve tatil sezonundaki yolcu trafiği, sınır kapılarında ciddi operasyonel krizlere yol açtı. Uygulamanın muhatabı olan Türk vatandaşları da bu süreçten yakından etkilendi. Krizin büyümesiyle birlikte yetkililer, kilitlenme yaşanan havalimanlarındaki EES kiosklarını devre dışı bırakarak yolcuları yeniden geleneksel manuel pasaport kontrolüne veya muafiyetli geçişe yönlendirmeye başladı.

Havacılık devlerinden gecikmelere müdahale

Sınır kapılarında yaşanan aksaklıklar, Avrupa'nın önde gelen havacılık şirketleri ve havalimanı işletmecileri tarafından da teyit edildi. Air France-KLM yetkilileri, Paris ve Amsterdam havalimanlarında yolcu akışını hızlandırmak ve yığılmaları önlemek amacıyla kuyruklar uzadığında sistemi kapattıklarını açıkladı.

Havacılık devlerinden gecikmelere müdahaleSınır kapılarında yaşanan aksaklıklar, Avrupa'nın önde gelen havacılık şirketleri ve havalimanı işletmecileri tarafından da teyit edildi. Air France-KLM yetkilileri, Paris ve Amsterdam havalimanlarında yolcu akışını hızlandırmak ve yığılmaları önlemek amacıyla kuyruklar uzadığında sistemi kapattıklarını açıkladı.

Lufthansa CEO'su Carsten Spohr ise durumun ciddiyetine dikkat çekerek, yeni giriş sistemi yüzünden birçok yolcunun aktarmalı uçuşlarını kaçırdığını belirtti. Spohr, gecikmelerin tolere edilemez seviyelere ulaşması nedeniyle Alman makamları ve Frankfurt Havalimanı ile görüşerek gerekli esnekliğin sağlandığını vurguladı.

Lufthansa CEO'su Carsten Spohr ise durumun ciddiyetine dikkat çekerek, yeni giriş sistemi yüzünden birçok yolcunun aktarmalı uçuşlarını kaçırdığını belirtti. Spohr, gecikmelerin tolere edilemez seviyelere ulaşması nedeniyle Alman makamları ve Frankfurt Havalimanı ile görüşerek gerekli esnekliğin sağlandığını vurguladı.

Muafiyet süresinin uzatılması gündemde

Seyahat sektörü ve havayolu şirketlerinden yükselen tepkiler üzerine Avrupa Komisyonu devreye girerek, biyometrik veri kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınmasına olanak tanıyan bir karar uygulandığını duyurdu. Sadece havalimanlarını değil; karayolu, deniz ve demiryolu sınır kapılarını da kapsayan bu istisnai esneklik şimdilik 6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Muafiyet süresinin uzatılması gündemdeSeyahat sektörü ve havayolu şirketlerinden yükselen tepkiler üzerine Avrupa Komisyonu devreye girerek, biyometrik veri kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınmasına olanak tanıyan bir karar uygulandığını duyurdu. Sadece havalimanlarını değil; karayolu, deniz ve demiryolu sınır kapılarını da kapsayan bu istisnai esneklik şimdilik 6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Öte yandan, aralarında İsviçre'nin de bulunduğu sekiz ülke, mevcut personel sayısının ve teknik altyapının bu devasa operasyonu sürdürmeye yetmeyeceğini savunarak, 6 Eylül'de sona erecek olan muafiyet süresinin daha da uzatılmasını talep ediyor.

Öte yandan, aralarında İsviçre'nin de bulunduğu sekiz ülke, mevcut personel sayısının ve teknik altyapının bu devasa operasyonu sürdürmeye yetmeyeceğini savunarak, 6 Eylül'de sona erecek olan muafiyet süresinin daha da uzatılmasını talep ediyor.
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