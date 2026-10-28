Avrupa'daki Daltonlar hazır bekliyor
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Avrupa'daki Daltonlar hazır bekliyor
Polonya'daki Starlink terminaline düzenlediği saldırıyla tüm Avrupa’yı alarm durumuna geçiren “Daltonlar” çetesine dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği operasyonda ele geçiren WhatsApp yazışmaları örgütün Avrupa çapında organize bir yapıya dönüştüğünü ortaya koydu: “Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika’da gençler icraata hazır.”
Fon yasası tamam sıra tasfiyede
SPK’nın yeni düzenlemesiyle fon tasfiyesinde kapatılma ve yatırımcı ödemelerine ilişkin esaslar netleşti. Nakit yetersizliği durumunda ödemelerde 1 milyon TL’nin altında alacağı olan küçük yatırımcılara öncelik verilecek. Piyasa ihlallerine karışanlar kapsam dışında tutulurken ara ödemelerde fon payları iade alınmayacak.
Zirvenin kralı Galatasaray
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig tarihindeki 1315. zaferine ulaşarak en fazla maç kazanan takım oldu. Sarıkırmızılılar, 676 haftayla liderlik ve 26 şampiyonlukla zirvede yer aldığı ligde birçok istatistikte de rakiplerine üstünlük sağladı.