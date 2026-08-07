Benzin ve motorin ne kadar oldu, yeni liste açıklandı mı? İşte 7 Ağustos güncel akaryakıt fiyat listesi
Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İran'ın Keşm Adası'na saldırı yapıldığı iddiası nedeniyle başlattığı karşı atak nedeniyle petrol fiyatları dalgalanıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren 1,06 TL zam yapılması bekleniyor.
Küresel petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran arasında sular durulmasına rağmen, enerji piyasalarındaki dalgalanma sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacağı için zammın pompaya yansımasının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzinin litresi: 67.24 TL
Motorinin litresi: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzinin litresi: 67.08 TL
Motorinin litresi: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara
Benzinin litresi: 68.20 TL
Motorinin litresi: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir
Benzinin litresi: 68.50 TL
Motorinin litresi: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.
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