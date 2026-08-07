DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli olur mu?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanının tamamlanmasının ardından gözler bu kez sonuç takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için resmi açıklamayı beklemeye başladı. Açıklanacak DGS sonuçları, adayların tercih sürecine yön verirken üniversiteye geçiş planlarını da şekillendirecek. "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Sonuçlar nereden sorgulanacak?" ve "ÖSYM sonuç ekranı erişime açıldı mı?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 DGS sonuç takvimine ilişkin son gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar...