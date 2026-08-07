DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli olur mu?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanının tamamlanmasının ardından gözler bu kez sonuç takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için resmi açıklamayı beklemeye başladı. Açıklanacak DGS sonuçları, adayların tercih sürecine yön verirken üniversiteye geçiş planlarını da şekillendirecek. "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Sonuçlar nereden sorgulanacak?" ve "ÖSYM sonuç ekranı erişime açıldı mı?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 DGS sonuç takvimine ilişkin son gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar...
İki yıllık ön lisans programlarından mezun olarak eğitimlerini dört yıllık lisans bölümlerinde sürdürmek isteyen adaylar için kritik bekleyiş başladı. 2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenerek tercih sürecini başlatabilecek. Bu süreçte "DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?", "Sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak?" ve "Tercihler ne zaman başlayacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 DGS sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca sonuçlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla da sorgulanabilecek.
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