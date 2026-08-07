DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli olur mu?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihleri 2026 açıklandı mı, belli oldu mu?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli için kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen lise yerleştirme işlemleri sonrasında öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları okullara ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğini araştırmaya başladı. Özellikle "Lise kayıtları otomatik olarak yapılıyor mu?", "Kayıt için okula gitmek gerekiyor mu?", "Nakil başvuruları nasıl yapılacak?" ve "Lise kayıtlarında hangi belgeler isteniyor?" soruları eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Yerleştirme sonuçlarının ardından otomatik kayıt sistemi devreye girerken, nakil yaptırmak isteyen öğrenciler için de MEB'in belirlediği takvim işlemeye başladı. İşte 2026 lise kayıt süreci, otomatik kayıt uygulaması ve merak edilen tüm ayrıntılar...