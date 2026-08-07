İzmir elektrik kesintisi: 7 Ağustos Cuma GDZ Elektrik güncel kesinti listesi

Seferihisar elektrik kesintisi

Seferihisar’da gün boyunca farklı saatlerde çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak. Camikebir ve Hıdırlık mahallelerinde 09.00-11.00, Turabiye Mahallesi’nde 10.00-12.00 ve 11.00-13.00 saatleri arasında AG Box arızası nedeniyle kesinti uygulanacak. Camikebir’de 12.00-14.00, Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahallelerinde ise 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Akarca ve Sığacık mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle 07.00-15.00 saatleri arasında devam eden kesinti bulunuyor.

Çiğli elektrik kesintisi

Çiğli’de farklı çalışmalar nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Sasalı Merkez Mahallesi’nde üçüncü şahıs talebiyle yapılan çalışma nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde Gazi Çiçek Caddesi’nde kesinti uygulanacak. Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler mahallelerinde ise ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında bazı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Bayraklı elektrik kesintisi

Bayraklı’da şebeke bakım çalışması nedeniyle 09.30-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 1617 Sokak’ta etkili olacak.