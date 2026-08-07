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İzmir elektrik kesintisi: 7 Ağustos Cuma GDZ Elektrik güncel kesinti listesi

İzmir elektrik kesintisi: 7 Ağustos Cuma GDZ Elektrik güncel kesinti listesi

09:26, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir elektrik kesintisi: 7 Ağustos Cuma GDZ Elektrik güncel kesinti listesi

İzmir genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan resmi duyuruya göre; bakım, onarım ve altyapı yenileme faaliyetleri kapsamında 7 Ağustos Cuma günü kent genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Toplam 13 ilçeyi kapsayacak bu kesintilerden Aliağa, Bayındır, Çiğli, Bayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Buca, Ödemiş ve Seferihisar gibi kritik noktaların etkileneceği belirtilirken, yetkililer gün boyunca yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı bölge sakinlerinin tedbirli olmalarını öneriyor.

Aliağa elektrik kesintisi

Aliağa’da şebeke bakım çalışması nedeniyle 7 Ağustos Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 3487, 3489, 3491 ve 3521 sokaklar etkilenecek.

Bayındır elektrik kesintisi

Bayındır’da şebeke bakım çalışması kapsamında 10.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti Hisarlık Mahallesi’nde Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak çevresinde etkili olacak.

Bergama elektrik kesintisi

Bergama’da şebeke bakım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatleri arasında geniş çaplı elektrik kesintisi yapılacak. Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent, Zeytindağ ve Bozyerler mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çok sayıda sokak ve cadde kesintiden etkilenecek.

Aliağa elektrik kesintisiAliağa’da şebeke bakım çalışması nedeniyle 7 Ağustos Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 3487, 3489, 3491 ve 3521 sokaklar etkilenecek.Bayındır elektrik kesintisiBayındır’da şebeke bakım çalışması kapsamında 10.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti Hisarlık Mahallesi’nde Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak çevresinde etkili olacak.Bergama elektrik kesintisiBergama’da şebeke bakım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatleri arasında geniş çaplı elektrik kesintisi yapılacak. Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent, Zeytindağ ve Bozyerler mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çok sayıda sokak ve cadde kesintiden etkilenecek.

Çeşme elektrik kesintisi

Çeşme’de şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi devam edecek. Şifne Mahallesi’nde 6000, 6359, 6373, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6405, 6406, 6408, 6409, 6411, 6412, 6415 ve 6423 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecek.

Dikili elektrik kesintisi

Dikili’de şebeke bakım çalışması nedeniyle 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Çandarlı Mahallesi etkilenecek.

Buca elektrik kesintisi

Buca’da yük aktarımı çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Göksu Mahallesi’nde 637/14, 637/15, 637/29, 692, 692/1 ve 692/3 sokaklar etkilenecek.

Çeşme elektrik kesintisiÇeşme’de şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi devam edecek. Şifne Mahallesi’nde 6000, 6359, 6373, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6405, 6406, 6408, 6409, 6411, 6412, 6415 ve 6423 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecek.Dikili elektrik kesintisiDikili’de şebeke bakım çalışması nedeniyle 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Çandarlı Mahallesi etkilenecek.Buca elektrik kesintisiBuca’da yük aktarımı çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Göksu Mahallesi’nde 637/14, 637/15, 637/29, 692, 692/1 ve 692/3 sokaklar etkilenecek.

Foça elektrik kesintisi

Foça’da 09.00-17.00 saatleri arasında farklı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke bakım çalışması kapsamında Ilıpınar Mahallesi, ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle ise Yenibağarası Mahallesi’nde Foça İzmir Karayolu, Yenifoça Caddesi, Kazancılı, Killik, Bahçecik, Zeytindede ve Zeytinköy mevkileri ile çevredeki sokaklar kesintiden etkilenecek.

Menemen elektrik kesintisi

Menemen’de üçüncü şahıs talebiyle yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti 29 Ekim ve 30 Ağustos mahallelerinde bazı cadde ve sokakları etkileyecek.

Foça elektrik kesintisiFoça’da 09.00-17.00 saatleri arasında farklı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke bakım çalışması kapsamında Ilıpınar Mahallesi, ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle ise Yenibağarası Mahallesi’nde Foça İzmir Karayolu, Yenifoça Caddesi, Kazancılı, Killik, Bahçecik, Zeytindede ve Zeytinköy mevkileri ile çevredeki sokaklar kesintiden etkilenecek.Menemen elektrik kesintisiMenemen’de üçüncü şahıs talebiyle yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti 29 Ekim ve 30 Ağustos mahallelerinde bazı cadde ve sokakları etkileyecek.

Kemalpaşa elektrik kesintisi

Kemalpaşa’da gün boyunca farklı saatlerde şebeke bakım çalışmaları yapılacak. Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Armutlu Hürriyet mahallelerinde 09.00-10.00, Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere ve Yiğitler mahallelerinde 10.00-11.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Halilbeyli, Sinancılar ve Yeşilyurt mahallelerinde ise 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ödemiş elektrik kesintisi

Ödemiş’te şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle birçok noktada kesinti yaşanacak. Demirdere, Hamam, Küçükören, Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde kesintiler genel olarak 09.00-17.00 saatleri arasında sürecek. İlkkurşun Mahallesi’nde 09.30-17.30, Beyazıtlar ve Küçükavulcuk mahallelerinde ise 10.00-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.


Kemalpaşa elektrik kesintisiKemalpaşa’da gün boyunca farklı saatlerde şebeke bakım çalışmaları yapılacak. Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Armutlu Hürriyet mahallelerinde 09.00-10.00, Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere ve Yiğitler mahallelerinde 10.00-11.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Halilbeyli, Sinancılar ve Yeşilyurt mahallelerinde ise 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.Ödemiş elektrik kesintisiÖdemiş’te şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle birçok noktada kesinti yaşanacak. Demirdere, Hamam, Küçükören, Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde kesintiler genel olarak 09.00-17.00 saatleri arasında sürecek. İlkkurşun Mahallesi’nde 09.30-17.30, Beyazıtlar ve Küçükavulcuk mahallelerinde ise 10.00-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Seferihisar elektrik kesintisi

Seferihisar’da gün boyunca farklı saatlerde çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak. Camikebir ve Hıdırlık mahallelerinde 09.00-11.00, Turabiye Mahallesi’nde 10.00-12.00 ve 11.00-13.00 saatleri arasında AG Box arızası nedeniyle kesinti uygulanacak. Camikebir’de 12.00-14.00, Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahallelerinde ise 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Akarca ve Sığacık mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle 07.00-15.00 saatleri arasında devam eden kesinti bulunuyor.

Çiğli elektrik kesintisi

Çiğli’de farklı çalışmalar nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Sasalı Merkez Mahallesi’nde üçüncü şahıs talebiyle yapılan çalışma nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde Gazi Çiçek Caddesi’nde kesinti uygulanacak. Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler mahallelerinde ise ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında bazı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Bayraklı elektrik kesintisi

Bayraklı’da şebeke bakım çalışması nedeniyle 09.30-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 1617 Sokak’ta etkili olacak.

Seferihisar elektrik kesintisiSeferihisar’da gün boyunca farklı saatlerde çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak. Camikebir ve Hıdırlık mahallelerinde 09.00-11.00, Turabiye Mahallesi’nde 10.00-12.00 ve 11.00-13.00 saatleri arasında AG Box arızası nedeniyle kesinti uygulanacak. Camikebir’de 12.00-14.00, Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahallelerinde ise 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Akarca ve Sığacık mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle 07.00-15.00 saatleri arasında devam eden kesinti bulunuyor.Çiğli elektrik kesintisiÇiğli’de farklı çalışmalar nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Sasalı Merkez Mahallesi’nde üçüncü şahıs talebiyle yapılan çalışma nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde Gazi Çiçek Caddesi’nde kesinti uygulanacak. Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler mahallelerinde ise ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında bazı sokaklara elektrik verilemeyecek.Bayraklı elektrik kesintisiBayraklı’da şebeke bakım çalışması nedeniyle 09.30-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 1617 Sokak’ta etkili olacak.
Başlıklar :İzmir elektrik kesintisiGDZ ElektrikAliağaBayraklıBergama
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