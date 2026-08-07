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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihleri 2026 açıklandı mı, belli oldu mu?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihleri 2026 açıklandı mı, belli oldu mu?

09:20, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıt tarihleri 2026 açıklandı mı, belli oldu mu?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli için kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen lise yerleştirme işlemleri sonrasında öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları okullara ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğini araştırmaya başladı. Özellikle "Lise kayıtları otomatik olarak yapılıyor mu?", "Kayıt için okula gitmek gerekiyor mu?", "Nakil başvuruları nasıl yapılacak?" ve "Lise kayıtlarında hangi belgeler isteniyor?" soruları eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Yerleştirme sonuçlarının ardından otomatik kayıt sistemi devreye girerken, nakil yaptırmak isteyen öğrenciler için de MEB'in belirlediği takvim işlemeye başladı. İşte 2026 lise kayıt süreci, otomatik kayıt uygulaması ve merak edilen tüm ayrıntılar...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler kayıt işlemlerine çevrildi. Hayalini kurduğu liseye yerleşen öğrenciler, kayıt için ayrıca başvuru yapıp yapmayacaklarını ve okula gitmelerinin gerekip gerekmediğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistem kapsamında yerleştirme işlemleri büyük ölçüde e-Okul üzerinden yürütülürken, kayıt süreci ve nakil başvurularına ilişkin ayrıntılar da öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2026 lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıtlar otomatik olarak mı yapılıyor? Nakil başvurusu nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm merak edilenler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler kayıt işlemlerine çevrildi. Hayalini kurduğu liseye yerleşen öğrenciler, kayıt için ayrıca başvuru yapıp yapmayacaklarını ve okula gitmelerinin gerekip gerekmediğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistem kapsamında yerleştirme işlemleri büyük ölçüde e-Okul üzerinden yürütülürken, kayıt süreci ve nakil başvurularına ilişkin ayrıntılar da öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2026 lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıtlar otomatik olarak mı yapılıyor? Nakil başvurusu nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm merak edilenler...

LİSE KAYIT VE NAKİL SÜRECİ

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi veya yerel yerleştirme ile herhangi bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

İlk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 10 Ağustos 2026'da açıklanacak. İkinci nakil dönemi başvuruları 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2026'da duyurulacak.

LİSE KAYIT VE NAKİL SÜRECİ2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi veya yerel yerleştirme ile herhangi bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.İlk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 10 Ağustos 2026'da açıklanacak. İkinci nakil dönemi başvuruları 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2026'da duyurulacak.

Yerleştirme işlemlerinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Komisyonlar, son yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak. Öte yandan pansiyonlu okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yerleştirme işlemlerinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Komisyonlar, son yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak. Öte yandan pansiyonlu okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Başlıklar :liseLise Kayıtlise kayıt tarihleri
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