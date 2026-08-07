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MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! (aolweb.meb.gov.tr) AÖL 2026/3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! (aolweb.meb.gov.tr) AÖL 2026/3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

09:28, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! (aolweb.meb.gov.tr) AÖL 2026/3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisinin merakla beklediği sonuç günü geldi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına katılan adaylar, bugün açıklanacak sonuçlarla birlikte ders notlarını, kredi durumlarını ve mezuniyet şartlarını sağlayıp sağlamadıklarını öğrenebilecek. Sonuçların erişime açılmasının ardından öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Sonuçların açıklanacağı tarihin kesinleşmesiyle birlikte gözler bu kez erişim saatine çevrilirken, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?", "Sonuçlar saat kaçta ilan edilecek?" ve "AÖL sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

Açık lise öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem AÖL sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Binlerce öğrenci, sonuç ekranı üzerinden sınav puanlarını, kredi bilgilerini ve mezuniyet durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanacağı günle birlikte öğrenciler, erişim saatini ve sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta ilan edilecek? İşte MEB'in duyurduğu takvim ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Açık lise öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem AÖL sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Binlerce öğrenci, sonuç ekranı üzerinden sınav puanlarını, kredi bilgilerini ve mezuniyet durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanacağı günle birlikte öğrenciler, erişim saatini ve sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta ilan edilecek? İşte MEB'in duyurduğu takvim ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUR?

MEB, sonuç açıklama saatini resmi olarak duyurmasa da Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki geçmiş veri aktarımları göz önüne alındığında, sisteme yüklemenin 09.30 - 11.30 saatleri arasında tamamlanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUR?MEB, sonuç açıklama saatini resmi olarak duyurmasa da Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki geçmiş veri aktarımları göz önüne alındığında, sisteme yüklemenin 09.30 - 11.30 saatleri arasında tamamlanması bekleniyor.

T.C. İle AÖL Sonuç Sorgulama: Adım Adım İnceleme

AÖL sınav sonuçları basılı olarak adreslere gönderilmeyecek. Adaylar notlarını ve kredi güncellemelerini yalnızca dijital ortamda görüntüleyebilecek.

AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’ne Giriş Yapın: aolweb.meb.gov.tr adresini ziyaret edin.

Kullanıcı Bilgilerini Doldurun: T.C. Kimlik Numarası (veya Öğrenci Numarası) ve şifrenizle sisteme erişin. Şifresini unutan adaylar e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapabilir.

Sonuç Sekmesine İlerleyin: Sol panlede yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" menüsünün altındaki "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayın.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. İle AÖL Sonuç Sorgulama: Adım Adım İncelemeAÖL sınav sonuçları basılı olarak adreslere gönderilmeyecek. Adaylar notlarını ve kredi güncellemelerini yalnızca dijital ortamda görüntüleyebilecek.AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’ne Giriş Yapın: aolweb.meb.gov.tr adresini ziyaret edin.Kullanıcı Bilgilerini Doldurun: T.C. Kimlik Numarası (veya Öğrenci Numarası) ve şifrenizle sisteme erişin. Şifresini unutan adaylar e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapabilir.Sonuç Sekmesine İlerleyin: Sol panlede yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" menüsünün altındaki "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayın.AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başlıklar :aölaöl sınav sonuçaöl sonuç sorgulama
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