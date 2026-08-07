TOKİ arsa kura sonuçları: Sivas Suşehri müstakil arsa parsel belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi

İzmir elektrik kesintisi: 7 Ağustos Cuma GDZ Elektrik güncel kesinti listesi
İzmir genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan resmi duyuruya göre; bakım, onarım ve altyapı yenileme faaliyetleri kapsamında 7 Ağustos Cuma günü kent genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Toplam 13 ilçeyi kapsayacak bu kesintilerden Aliağa, Bayındır, Çiğli, Bayraklı, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Buca, Ödemiş ve Seferihisar gibi kritik noktaların etkileneceği belirtilirken, yetkililer gün boyunca yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı bölge sakinlerinin tedbirli olmalarını öneriyor.
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