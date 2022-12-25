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Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş’ı konuk etti. Zorlu karşılaşma, Figueiredo ve Weghorst’un attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Mücadelede Antep ekibi Joao Figueiredo'nun 71.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılara beraberliği getiren gol ise 86. dakikada Weghorst'tan geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK bu sonuçla puanını 17'ye, Beşiktaş ise 23'e yükseltti. İşte Gaziantep FK-Beşiktaş maçı geniş özeti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Gaziantep Beşiktaş maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Figueiredo'nun golüyle 71 . dakikada 1-0 öne geçerken, Weghorst 86. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.

Gaziantep FK Beşiktaş maçı
Gaziantep FK Beşiktaş maçı

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı geniş özeti

  • 10'uncu dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Maxim, doğrudan kaleyi denedi. Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda çeldi.
  • 39'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ceza alanına ortasına yükselen Hanousek'in kafa vuruşu kaleci Mert'te kaldı.
  • 52'nci dakikada Redmond'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Rosier'in plase vuruşunu Günay çıkardı.
  • 71'inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
  • 85'inci dakikada, ceza alanında topla buluşan Redmond'un vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
  • 86'ncı dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuka ortasını yaptı. Gaziantep FK savunmasının müdahale edemediği topu arka direkte Weghorst kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.
  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

  • 46. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cenk’in ortasında Weghorst’un kafa vuruşu çok az farkla dışarı çıktı.
  • 49. dakikada sağ kanattan rakip kaleye yönelen Mustafa Eskihellaç’ın şutu Beşiktaş savunmasında Necip’ten döndü.
  • 51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier’in çaprazdan kaleye sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle savurdu.
  • 53. dakikada Djilobodji’nin pasıyla rakip kaleye doğru ilerleyen Maxim’in ceza sahasına girmeden yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
  • 58. dakikada ceza sahası içine Furkan’ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim’in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
  • 63. dakikada sol çizgiden Cenk Tosun’un penaltı noktasına ortasına Weghorst’un yaptığı kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.
  • 68. dakikada Muleka’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst’un sert şutu üstten auta çıktı.
  • 71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazan Figueiredo’nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
  • 74. dakikada Beşiktaş’ın Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Günay güçlükle kornere çeldi.
  • 83. dakikada Muleka’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı şutta meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
  • 85. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Redmond’un yerden sert şutunu Günay son anda kornere çeldi.
  • 86. dakikada sol kanattan Masuaku’nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1
  • 90. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı üzerinde buluştuğu topa gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Gaziantep Beşiktaş maçı geniş özeti için tıklayın

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