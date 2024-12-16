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Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak?

Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak?

09:1316/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
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Gaziantep hava durumu
Gaziantep hava durumu

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün hafif karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı ve açık hava ile birlikte don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),
nu yayımladı. Rapora göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma riski artarken, Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
tahmini hava durumu raporu da açıklandı. Kentte hava sıcaklığı 4°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 2°C. Rüzgârın genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette olması bekleniyor.

Gaziantep'te yarın hava nasıl olacak?

Gaziantep'te yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık 2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın açık 9°C, akşam saatlerinde açık 6°C, gece açık 4°C olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta Gaziantep'te en yüksek sıcaklığının 10°C, en düşük sıcaklığın ise 1°C olacağı tahmin ediliyor. Gaziantep için haftalık hava durumu ve sıcaklık bilgisi için aşağıdaki grafiği inceleyebilirsiniz.

Meteoroloji Gaziantep 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.



#Gaziantep
#hava durumu
#meteoroloji

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