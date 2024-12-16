tahmini hava durumu raporu da açıklandı. Kentte hava sıcaklığı 4°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 2°C. Rüzgârın genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette olması bekleniyor.

tahmini hava durumu raporu da açıklandı. Kentte hava sıcaklığı 4°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 2°C. Rüzgârın genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette olması bekleniyor.

Gaziantep'te yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık 2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın açık 9°C, akşam saatlerinde açık 6°C, gece açık 4°C olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta Gaziantep'te en yüksek sıcaklığının 10°C, en düşük sıcaklığın ise 1°C olacağı tahmin ediliyor. Gaziantep için haftalık hava durumu ve sıcaklık bilgisi için aşağıdaki grafiği inceleyebilirsiniz.