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Gaziantep'te 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıktığı iller arasında Gaziantep de var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, Gaziantep’te 104 bin bina incelendi, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 10 bin 777 oldu. TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine, 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar başlatıldı.

15:01 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Geçici deprem barınma alanları nerede?

Geçici deprem barınma alanları nerede?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk hasar tespit verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Gaziantep'te incelenen bina sayısı 104 bin 824, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 10 bin 777 olarak belirlendi. Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. İlçede 10 bin 579 binada hasar tespit incelemesi yapıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi. Gaziantep'in Karkamış ile Yavuzeli ilçesinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina bulunamadı.

Gaziantep'te geçici deprem barınma alanları hangi ilçelere kuruluyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tartından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanları yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak.

Nurdağı’nda geçici barınma alanları kuruldu mu?

Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanı, 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkan ve donatılar yer alacak. Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerler getirildi.

İslahiye'de geçici barınma alanı var mı?

İslahiye'de ise 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacak. Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.



#Gaziantep
#geçici barınma alanları
#nurdağı deprem barınma yerleri
28 dakika önce
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Gaziantep'te 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları kuruluyor
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